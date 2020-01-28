武汉市市长：“已有500万人离开”，其中6340人前往韩国. January. 28, 2020 08:38. by 尹完準 zeitung@donga.com. “因为过春节，已有500多万湖北武汉市民离开了武汉。” 武汉市市长周先旺26日晚在新闻发布会上表示，“（目前1400万人口中）还有900多万人留在武又。”中国当局23日才封锁了新型冠状病毒的发生地武汉，截至27日已把封锁范围扩大到了湖北省17个城市（人口5000多万），但很多可能已经感染“武汉肺炎”的武汉市民，已经离开，前往中国全国各地和世界各地。周先旺是对因新型冠状病毒引起的“武汉肺炎”初期应对失败、导致事态恶化而受到批评的罪魁祸首。他还说，“武汉还将新增约1000例确诊病例”。 中国经济媒体《第一财经》27日对中国航空服务应用程序“航班管家”数据的分析结果显示，去年12月30日至今年1月22日从武汉出发的乘客目的地中，排名前十的分别是北京（65853人）、上海（57814人）、广州（55922人）等地。据分析，前往韩国的武汉乘客达6340人。

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