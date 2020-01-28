制定规制并到相关机关再就业……掉落在地的公职道德. January. 28, 2020 09:08. . 有规定限制的地方，就会被赋予权力，权力背后，容易滋生腐败或者权利。其权利之一就是退休公务员到其监督对象——民间企业、下属机关、相关协会再就业。 据悉，在今年3月举行的韩亚银行和友利银行的股东大会上，金融监督院的2名前任局长将分别作为监事再就业。对于这两家银行，金融监督院已经就海外利息挂钩衍生基金（DLF）事态预告了“追究责任警告”的重罚，而这两家银行则以“不能接受”为由针锋相对。但是，在这样的时期，监督机关的前任干部担任被监督机关的监察职位，是不合适的举动。 在此之前，KB国民、新韩、KEB韩亚、NH农协等四个银行的监察职位已经由金融监督院出身人士占据，如果连友利银行也由金融监督院出身人士担任，那么五大上市银行的监察职位将全部由金融监督院占据。从监管机构-被监管机构来看，这可能是“皆大欢喜”的管控共生。已经过了禁止退休后再就业的3年期限，所以在法律上没有问题，但从国民的立场来说，不得不担心，这样会有彻底的监视监督吗？ 尤其成为问题的是，因规制问题而心焦的民间企业或协会，作为游税窗口不得不聘用制定规制的部门出身的前任公务员。在有限制权限的公职社会，这是普遍现象。就算是称之为为了再就业而制定规制，也不为过。 公务员人数增加，他们行使权力的依据——规制也会增加，这是一种必然。从2014年开始的5年半时间里，环境部（18.9%）、雇佣劳动部（13.4%）等所谓规制部门的人力大幅增加。与此同时，环境部（895件）、雇佣部（395件）、金融委员会（470件），新设和强化规制的件数也有了增加。 在增加的规制中，用作退休公务员“降落伞通道”的规制可以说是最恶劣的规制。政府虽然提出了“规制沙盒”“引进负面清单方式”等各种眼花缭乱的规制革新口号，但是没有比减少公务员数量更明确的规制革新。

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