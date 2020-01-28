中国昨天才全面封锁肺炎发源地武汉市. January. 28, 2020 09:08. by 尹完準, 韓基渽 zeitung@donga.com,record@donga.com. 因新型冠状病毒导致的“武汉肺炎”确诊病例和死亡病例大幅增加，中国当局事后紧急封锁了病毒发源地湖北省武汉市。拥有1100万人口的武汉市是湖北省省会城市。这是历史上第一次封锁省级城市。 当地时间23日凌晨2时，武汉市有关部门在一份紧急声明中说：“从当天上午10时起，将停止运营公交车、地铁、渡轮和长途汽车”，“市民如不是特殊情况，不要离开武汉。航班和列车也将暂时中断，届时将通知恢复时间。” 位于中国中部的武汉也是连接周边9个省的交通要塞。分析认为，在看到传染病大流行的征兆后，着急的中国当局采取了前所未有的措施。 但是据统计，当天中国国内武汉肺炎确诊患者为600人，比前一天增加了56人。中国31个省、区、市中有27个出现确诊或疑似患者。没有进入武汉肺炎影响圈的地区只剩下西部的甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区和西藏自治区等4个。拉美的墨西哥、巴西和哥伦比亚，北美的加拿大也出现了疑似患者等，全世界对武汉肺炎扩散的担忧正在加大。 因此，韩国外交部当天向中国武汉发布了二级旅游警报（克制旅行）。这是政府首次就武汉肺炎问题发布旅游警报。目前，二级旅游警报地区目前包括与美国发生武力纠纷的伊朗、持续举行大规模示威的香港等地。外交部向湖北省全境发布了一级旅游警报（注意旅行）。外交部叮嘱道：“计划去该地区（武汉等）旅游的国民要慎重考虑旅行的必要性，滞留当地的国民要特别注意人身安全。”疾病管理本部为了迅速掌握当地情况，当天向中国北京韩国大使馆派遣了流行病学调查官。

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