武汉肺炎警报. January. 28, 2020 09:08. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 新型冠状病毒引发的“武汉肺炎”呈扩散趋势。去年12月31日，在中国湖北省省会武汉发生疫情后不到一个月，包括一名美国患者在内，全世界8个国家共确诊病例581例。其中死亡17人，均为中国人。一名中国人在韩国仁川机场被疑感染，隔离检查后已被确诊。作为交通要塞、有着“中国肚脐”之称的1100万人口的武汉，从23日上午10点开始，所有进城、出城的公共交通全部停运。这是中国历史上第一次封锁省会城市。 据悉，武汉肺炎的宿主是蝙蝠或蛇。非典（SARS）的宿主是蝙蝠和麝香猫，中东呼吸综合征的宿主是骆驼。在武汉肺炎发源地水产市场，一直有各种野生动物的非法交易，第二名死亡者也是水产市场店主。潜伏期短则两三天，长则10-12天。症状与感冒和流感相似，没有治疗剂和疫苗。因为会以感染者的唾液或鼻涕传播，所以去人多的地方时要戴口罩。口罩可能会沾上病毒，最好戴上一次就扔掉。 香港专家警告说，武汉肺炎有像2003年非典时期那样大流行的迹象。传染病的扩散会经历从动物传染到人类、人际传染、传染给患者家属和医疗团队、进入大规模发病阶段的不同阶段，而武汉肺炎已是进入最后阶段在即。有批评指出，中国的信息控制和马后炮应对加速了病毒的扩散。武汉虽被封锁，但据估计已有数百万武汉市民走出城市。《纽约时报》指出，中国控制媒体和市民社会，政府垄断信息，导致事态扩大。 封锁武汉的消息导致中国股指暴跌。世界经济遭受的损失规模也将超过2003年非典时期。因为在世界经济中，预计中国所占的比重将从2003年的8.7%增加到今年的20%。呈现恢复迹象的韩国经济也从年初开始就遇到了不利因素。人们担心，像5年前的“中东呼吸综合征”时一样，消费冻结会影响增长率的反弹。 今天开始的春节长假是第一个关口。虽然移动较多，人员聚集，感染的可能性较大，但大多数医院都关门。预计将吸引14万名中国游客。韩国政府相关部门应启动24小时应急防疫体系，个人应倾听相关信息，并遵循包括手消毒和戴口罩在内的传染病预防行为守则。

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