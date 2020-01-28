文在寅总统强调推动赴朝鲜个人旅游，“可与朝鲜家人团聚”. January. 28, 2020 09:08. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统23日在新年问候中表示：“我会努力让家乡在朝鲜的人在更晚之前与家人团聚。”这再次表明了在朝鲜没有回应的情况下推进赴朝鲜个人旅游的意志。 春节前夕，文在寅总统在上传至社交网站的新年问候视频中还表示：“有很多人每逢佳节倍思亲。”统一部20日就已经公布的赴朝鲜个别游问题表示，将优先促进离散家属访问金刚山和开城。美国虽然对韩国的单方面韩朝合作构想表示，“应该与无核化的进展步调一致”，但韩国坚持着加快个人游事业节奏的意志。文在寅总统在去年春节问候语中没有提到朝鲜。 文在寅总统接着表示：“今年将更加勤奋地努力，让全体国民能感受到‘切实的变化’，拥有更大的希望。”他还说：“韩国是一个小而强大的国家”，“韩国克服了任何困难，在很多领域都取得了领先世界的发展。”这可以解释为，尽管围绕经济认识的争议不断，但对今年经济指标的改善仍持乐观态度。

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