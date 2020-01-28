女高音申英玉将于下月1日举行出道30周年纪念演唱会. January. 28, 2020 09:08. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “刚刚在酒店房间里演唱了多尼采蒂《拉美莫尔的露琪亚》的咏叹调。哪怕一天不唱歌，不再发声(也满足了)。现在唱歌的瞬间最幸福。呼呼。” 女高音歌唱家申英玉(59岁)将举行出道30周年纪念演唱会。2月1日她将在首尔艺术殿堂音乐厅与莫斯特利交响乐团合作，带来托斯蒂《小夜曲》、卡塔拉尼歌剧《拉沃利》中的《我独自离去》等歌曲。最近，记者在首尔中区小公路威斯汀朝鲜酒店见到了她。 申英玉1990年4月在美国纽约大都会歌剧大赛上夺冠后，于同年12月在大都会出道。次年1月，她在大都会的威尔第《弄臣》中饰演女主角吉尔达，跻身国际巨星行列。 在她演唱的角色中，特别是威尔第《假面舞会》的书童奥斯卡一角，被认为重新诠释了这个角色本身。“这个角色就是蹦蹦跳跳的。我身材矮小，声音也很轻，正好适合演绎奥斯卡。” 1997年，她在大都会被安排出演贝利尼《清教徒》女主角埃尔维娜一角。但著名男高音歌唱家卢西亚诺•帕瓦罗蒂取消威尔第《命运的力量》，转而出演《假面舞会》男主角雷纳托，并找到了申英玉。 “帕瓦罗蒂希望我取消出演《清教徒》，让我演绎奥斯卡，但是一起出演《清教徒》的其他女高音歌手都生病了。所以两个人的戏份都做了。” 凭借两部作品获得好评的那段时间，她回忆说这是辉煌的瞬间之一。 她眼中的帕瓦罗蒂是个什么样的人呢？ “在上台之前他会紧张的不住哆嗦。但是只要一登上舞台，他就会散发出帅气的微笑和耀眼的光芒。" 小时候，领导她前进的动力就是母亲。母亲总是喜欢称赞她表现很好，因此申英玉会更加努力地唱歌。母亲在她成功之后的1993年去世。现在，母亲的鼓励由父亲代劳。 父亲直到现在，在看过她的舞台后还一一进行“指导”，“为什么在那首歌里抬起胳膊？”去年，她迷上了剑道。 “出剑时，为了不动摇，要给腹肌加把劲嘛。对声乐家来说，这是非常好的运动。如果连运动都不做的话，在舞台上马上就会露馅。” 唱歌要唱到什么时候？ “用我的唱法，如果不贪心，不知道能坚持到什么时候。” 她的声音轻纯而清亮。 “我收到了很多让去挑战更重的角色的提议。但是如果勉强去挑战的话，就无法坚持到现在。”

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