孙兴慜进入新年之后首次打开进球账户，46天的郁闷一扫而光. January. 28, 2020 09:09. by 李元洪 bluesky@donga.com. “所有进球都很特别，但今天的进球更特别一些。我需要一个能让自己找回自信的进球。” 孙兴慜(28岁)打破长时间的沉默，攻入了本赛季个人第11粒入球。23日，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与诺维奇队的2019~2020英格兰足球超级联赛(EPL)比赛上，孙兴慜在两队1比1战平的下半场第34分钟头球破门，帮助球队2比1赢得比赛胜利。右路突破的德利•阿里的射门被防守队员挡出后皮球腾空而起，孙兴慜从防守队员中间冲向对方门前头球破门。 进入新年后，连续4场比赛未尝胜绩(2平2负)的托特纳姆热刺队终于尝到了久违的胜利滋味，本场过后战绩变为9胜7平8负(积34分)。托特纳姆热刺队虽然与少赛一场的伍尔弗汉普顿队(8胜10平5负)积分相同，但在净胜球(+6)上领先伍尔弗汉普顿队(+2)，排名升至第6位。 这是孙兴慜自去年12月8日在与伯恩利队的比赛中狂奔70米打入的“绝妙进球”后，时隔46天再次取得进球。去年12月23日，孙兴慜在与切尔西队一战中因用脚踹对方球员胸部而被罚下场后，受到了停赛3场的处罚，但在与伯恩利队的比赛之后，孙兴慜在参加的7场比赛中一直保持未能进球。在与诺维奇队比赛的前一天，热刺队主教练何塞•穆里尼奥就极力想提高他的士气，“孙兴慜总有一天会进球的，而那个时刻正是明天。” 正如穆里尼奥主教练所期待的那样，成功打破长时间进球荒的孙兴慜表示，“(之前没有进球)很辛苦。所以，我一直在努力保持一颗平常心，最后时刻我终于打开了进球账户。”托特纳姆热刺队将于26日与南安普敦队进行英格兰足总杯32强比赛。

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