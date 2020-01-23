新赛季将与柳贤振展开多场投打对决的东山高中后辈崔志万. January. 23, 2020 07:30. by 姜泓求 windup@donga.com. “(柳)贤振哥已经有很多成就，而我还有很多成就等着自己去达成。我相信贤振哥会表现出对后辈的关爱。” 即将与柳贤振展开高中前后辈对决的崔志万(29岁•坦帕湾光芒队)虽然耍嘴皮子，但依然不失真挚。最近，记者在仁川西区韦德棒球学院见到了崔志万，他下决心说：“不管来球是外切快速球，还是变速球，我都会抱着一定要把球打回去的决心。” 今年美职棒大联盟(MLB)球迷又多了一个看点。这就是来自仁川东山高中的前后辈在世界最高舞台MLB上对决的场面。4年前辈柳贤振(33岁)在本赛季转会到多伦多蓝鸟队后，将与同属美国联盟(AL)东部赛区的坦帕湾队的崔志万展开“投打对决”。两队仅在常规赛就将交锋19次。这是自2005年击球手崔熙燮与投手徐在应、金炳贤(以上均为光州第一高中)相遇后，15年来同一高中出身的韩国选手首次进行投打对决。 时隔2年再次来到韩国的崔志万最近与东山高中棒球部的后辈们一起进行了训练，实现了长辈对晚辈的爱。一起跑步，并传授了力量训练技巧。崔志万说：“我想告诉大家，只有经历困难时期，实力才会提高。希望能给后辈们一个好的动机。”他像邻家的哥哥一样亲切地接近对方，但同时强调要彻底问候对方。 即将迎来顶级联赛第5个年头的崔志万上赛季的收获比任何时候都多。在成为球队主力1垒手的同时，他参加了127场比赛，取得了击球率0.261(410个有效击球、107个安打)、19个本垒打、63打点的成绩。出场次数、全垒打、打点都是职业生涯新高。球队也是自2013年之后时隔6年首次以外卡身份进入季后赛。当被问到是否取得了超出期待的成绩时，崔志万说：“反而是反面(不如预期)。如果没有主力投手们的负伤，球队反而有可能获得赛区冠军。就我个人而言，没能完成20记本垒打感到很遗憾。” 美国联盟东部赛区还是传统强队纽约洋基队、波士顿红袜队等所属的地区。崔志万表示，“与波士顿红袜队、纽约洋基队交手时，即使在主场作战，感觉也像在打客场比赛。因为这两队的铁杆粉丝非常多。每当在客场比赛时，每当我站在波士顿主场芬威公园球场时，就会有一种‘我真的成为了美国职棒大联盟球员’的感觉。” 崔志万除了柳贤振之外，还要经常与以历代投手FA最高金额(9年3.24亿美元)转会到洋基队的盖瑞特•科尔进行比赛。崔志万此前面对科尔时的战绩为10次有效击球、4支安打(1个本垒打)，表现比较强势。崔志万开玩笑说：“科尔(根据洋基队的传统)如果剃胡须，会不会比以前弱呢？”并表示，“不管对手是谁，自己都不会太在意。MLB也是打棒球的地方，对手也只是投手而已。我总是以‘我是最棒的’想法参加比赛。” 即将迎来新赛季的崔志万还表达了一个特别的愿望。那就是参加东京奥运会。崔志万说：“新年也给国家队主教练金敬文拜了年。得到了如果能一起出战奥运会就好了的回复。我希望退役前一定要穿上国家队的球衣。”但是美职棒大联盟事务局不允许美国职业棒球大联盟球员参加奥运会，因此崔志万今年穿上国家队队服的可能性微乎其微。

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