中国多家旅行社：“看不到朝鲜允许个人游的动向”. January. 23, 2020 07:30. by 韓基渽 record@donga.com. “没有确认过朝鲜改变政策允许韩国人旅行的信息。” 虽然文在寅总统通过新年贺词和新年记者会接连表明了推进个人赴朝旅游的构想，但外界并未发现朝鲜采取相关措施的迹象。这是《东亚日报》接触中国主要旅行社后得出的结果，因为如果朝鲜向韩国人发放签证，中国的旅行社将是赴朝旅游的据点。对于《东亚日报》提出的“是否在为韩国推进的个人赴朝游做准备”的问题，大部分中国旅行社都的反应是：“还没有听说朝鲜的立场发生了改变。” 位于中国沈阳的A旅行社说：“如果朝鲜政策发生变化，我们也能向朝鲜派遣韩国游客。但到目前为止（关于旅游政策）朝鲜内部并没有变化。现在不能把持韩国护照的人送往朝鲜。”位于北京的B旅行社也表示：“非常清楚（韩国）政府的政策”，“现在还只是在讨论中。只是关注结果如何而已。”中国的另一家C旅行社表示：“目前（关于韩国人个人游）没有任何计划。一切都是假设。”如果实行个人游的话，这些旅行社将起到核心中介作用，但是目前他们还没有感觉到朝鲜的氛围变化。 对于韩国游客的身份保障问题，这些旅行社也只是强调了原则性立场称，“朝鲜是一个安全的国家”。A旅行社表示：“如果去印度，不是要按照印度的风俗不吃猪肉吗？在朝鲜，只要遵守朝鲜的规则就没关系。”C旅行社甚至说：“如果尊重朝鲜的文化和法律，是安全的。极其安全。”也就是说，在他们看来，即使是韩国人，也没有必要采取不同于其他国家人的进一步的人身安全保障措施。 统一部不顾朝鲜的沉默和对个人游的人身安全保障的忧虑，再次确认了继续推进相关政策的意志。统一部发言人李相旻在22日的例行记者会上表示：“作为扩大民间交流的方案之一，正在考虑个人游”，“（与个人游相关的）人身安全保障问题也将从这个角度继续进行讨论。” 但是，不断有人指出前往不能自由行动的朝鲜旅行的危险性。去年一度被朝鲜扣留后被释放的澳大利亚留学生艾里克·西格利在《月刊朝鲜》1月号上发表的投稿中表示：“（赴朝旅游者）在酒店外游玩时，必须有两名导游陪同。别说在街上自由散步，就连留学生们喜欢去的商店和餐厅也不能去”，“去朝鲜旅行的外国人在朝鲜期间几乎什么都做不了。”

한국어