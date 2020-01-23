“武汉肺炎”扩散到美国，出现大流行迹象. January. 23, 2020 07:31. by 尹完準, 周愛眞 zeitung@donga.com,jaj@donga.com. 美国出现首例因新型冠状病毒引起的“武汉肺炎”确诊病例，而在中国，患者人数持续暴增，全球出现大流行迹象。 据路透社当地时间21日报道，美国疾病控制和预防中心表示，最近一名在中国湖北省武汉旅游过的30多岁男性被确诊为武汉肺炎。这名男子居住在美国华盛顿州西雅图附近，15日回国后正在接受治疗。这是亚洲以外大陆首次发现确诊病例。 中国疾病预防控制中心22日宣布，武汉肺炎确诊病例增至440例（含台湾）。仅一天就增加了130多人。13个省、市出现了确诊病例。加上疑似患者，中国共有21个省、市受到影响，占中国31个省、市的68%。当天，澳门也出现首例确诊病例。中国国内死亡人数也从6人增至9人。医疗部门正在观察的密切接触者达1394人，预计患者人数将会持续激增。 中国官方媒体新华社引述国家卫生与健康委员会专家组的报告指出，“病毒可能发生变异，传染情况有进一步扩散的危险”。专家们表示：“还有地区内传播。”等于是承认了一些地区存在集体感染病例。专家组组长钟南山警告说：“必须防止超级传播者出现。”香港《南华早报》预测说，将像2003年非典（SARS）时期一样进入全面扩散阶段。 中国14亿人口中有超过4.5亿人以上移动的春节（25日）即将到来，预计将成为大流行的分水岭。中国政府明确表示将采取非典级紧急应对，下达了“不要去武汉或离开武汉”的武汉旅游克制呼吁令。 韩国国内也新增了4名类似武汉肺炎症状的“有症状者”。至此，包括19日被确诊的中国女患者A某（35岁）在内，国内武汉肺炎患者总数增至16人。据悉，新增加的“有症状者”中有3人是与A某一起从武汉飞往仁川的乘客及机场负责人。 青瓦台副发言人韩正宇表示，文在寅总统在22日听取情况报告后指示，“在做好检疫和预防措施的同时，还要综合检查对经济的影响”。据悉，文在寅总统前一天在政府世宗办公大楼举行的国务会议上，也下达了“请格外注意防疫”的指示。

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