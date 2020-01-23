现代汽车进入销售额百万亿韩元时代，继三星电子之后第2家. January. 23, 2020 07:30. by 徐亨锡记者•金兹炫记者 zion37@donga.com.skytree08@donga.com. 现代汽车自创立以来在去年首次迎来了年销售额100万亿韩元的时代。这是继2008年三星电子之后，韩国制造企业的销售额第二次突破100万亿韩元。 现代汽车22日发布公告称，据初步统计，去年第四季度(10月至12月)的销售额和营业利润分别为27.868万亿韩元和1.2435万亿韩元。年暂定销售额为105.7903万亿韩元，营业利润为3.6846万亿韩元。帕利塞德(PALISADE)等利润较大的中大型运动型多功能车(SUV)受到欢迎，韩元兑美元的汇率上升(韩元贬值)起到了有利作用，营业利润比2018年增加了52.1%。季度营业利润突破1万亿韩元是自2016年第4季度后3年来的第一次。 另外，起亚汽车也公布了去年销售额58.1459万亿韩元、营业利润2.0096万亿韩元的暂定业绩。

한국어