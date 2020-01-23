百岁哲学家用年轮敲击信仰的意义. January. 23, 2020 07:31. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 100岁的哲学家，被誉为韩国社会贤者的延世大学名誉教授金亨锡(照片)的书《在生活中寻找永恒之路》最近出版了。 这本书不是关于宗教的学术研究书，而是淡淡地解答了有关人类、宗教、社会等问题的信仰随笔。 根据书前面作者的文章，这些文章主要是金教授在20世纪80年代写的。老教授目光停留的诸多苦恼，跨越了30多年的岁月，至今仍在进行中。 “现在我们国家大大小小的教堂太多了。”“如果教会忽视信仰共同体的任务，把政治以及其他社会共同体的责任看得更重，那么它就可能丧失作为教会的普遍性。” 他告白说，虽然一直以比任何人都虔诚的基督教徒身份生活，但却受到了无教会主义者的指责。他特别批判性地提到的“教会主义”正是为教会服务的教会。他说：“信仰生活可以在家庭中实现，在职场中也应该展开。语言和真理并不是为了培养教会，而是为了建设天国服务的。” 书中不仅包含了基督教、天主教、佛教、儒教等多种宗教原理和现象，还包含了帕斯卡尔、尼采、康德等哲学家对神的命题。《关于神的存在》、《信仰与人际关系》、《来自真理的自由》、《信仰人的问题》等大而沉重的主题很多，但这些与老教授特有的经验之谈融合在一起，很容易读懂。 书中最后部分的“宗教，是不是必需的”可能是他对因生活和宗教问题而苦恼的现代人的回答。“帕斯卡尔说信仰是冒险和赌博。这是一场压上自己的生命和全部人格的赌博。如果失去，整个自我就会回归‘无’。但是得到之后，不仅会占据自我，还会占据永恒和生活的实际存在。” 虽然是信仰随笔，但是与宗教无关，100岁人生年轮中提出的建议非常沉重。“人在精神上老了，那就真是老了。......我必须学会培养自己，在所有方面都要努力学习。”

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