《专栏》全家福的反转. January. 23, 2020 07:31. by 美术评论家 /. 穿着整齐的丈夫带着两个孩子走进卧室。躺在床上的妻子伸出手来迎接他们，右边看上去像奶妈一样的女人抱着刚出生的婴儿。这是丈夫带着孩子来祝福刚刚生育的妻子的一幅画吗？ 17世纪英国画家大卫·德·格朗珠画的这幅画中，模特是英国贵族理查德·索尔顿斯托尔的家人。红色的床帘和服装、华丽的室内装饰体现了这个家族的富足和高贵身份。乍一看，好像讲述的是丈夫和孩子们一起来看刚生育的妻子的场面，但实际上却恰恰相反。躺在床上的女子是索尔顿斯托尔的第一任妻子，是左边两个孩子的母亲。坐在椅子上的女性是第二位妻子，抱着自己所生的儿子。但是，索尔顿斯托尔并没有在同一个屋檐下带着两个妻子生活。 委托画这幅画时，元配妻子已于数年前去世，续娶的妻子生下儿子不久。所以他是在纪念小儿子诞生的同时，哀悼死去的妻子，特意定制了一幅活人和死人在一起的家庭画。图中的另一个反转是左边的两个孩子。因为服装的原因，两人看起来都是女儿，但实际上是女儿安妮（Ann）和儿子理查德（Richard）。当时分别只有3岁和7岁。按照当时的惯例，在7岁左右之前，理查德还穿着一套长裙。 画中最重要的部分是丈夫的白手套。他脱下一只手套递给躺着的妻子。白手套既具有哀悼的意义，也象征着承诺。这应该是好好抚养孩子，可以继承财产的承诺。身穿白衣、头缠白布的妻子即将死去，但相比手套，更愿意向幼小的孩子们伸出手去。最后的反转是丈夫的视线。虽然手与前妻的子女相连，但他的目光投向了新娶的妻子和刚出生的儿子。他果真遵守了对元配妻子的承诺吗？

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