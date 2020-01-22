奥斯卡赛季2月...《寄生虫》竞争对手将陆续与国内观众见面. January. 22, 2020 07:47. by 李?? baltika7@donga.com. 随着电影《寄生虫》获得第92届奥斯卡颁奖典礼的6个部门终选提名，人们越来越关注即将与《寄生虫》展开角逐的各部作品。国内未上映的影片在2月迎来奥斯卡颁奖典礼之际，将陆续上映。在这里，观众可以再次观看在国内上映后上映期到期的作品，也可以提前观看即将上映的作品。 争夺最佳影片奖的电影中，《乔乔的异想世界》将于下月5日上映。凭借《雷神3：诸神黄昏》在国内也拥有众多粉丝的塔伊加•维迪提导演以想法奇特的黑色喜剧回归。该剧讲述了二战末期与母亲生活在一起的10岁少年“乔乔”(罗曼•格里芬•戴维斯饰)和想象中的朋友“希特勒”(塔伊加•维迪提饰)的故事。母亲的角色由主演《婚姻故事》的斯嘉丽•约翰逊扮演，此次斯嘉丽的两部作品都入围了最佳影片奖终选名单。 下个月12日，包括最佳影片奖在内，获得最佳女主角、最佳配角奖和最佳服装设计奖等6项奥斯卡提名的《小妇人》(格蕾塔•葛韦格)将等待观众。这部由露易莎•梅•奥尔科特同名小说改编的电影，讲述了性格各异的四姐妹的成长故事，作为经典小说的重生备受关注。 作为《寄生虫》最强有力的竞争对手，山姆•门德斯导演的《1917》在竞争作品中最晚将于下月19日上映。该片共获得奥斯卡10个部门的提名，讲述了两名英国士兵斯科菲尔德(乔治•麦凯)和布莱克(迪恩•查尔斯•查普曼)横穿被德军摧毁所有通信网络的战场，赶往死亡前线，向那里的英军将军传达一个“立刻停止进攻”讯息，这一次两个少年为救1600个人的性命，不完成，毋宁死！《1917》本月10日在北美上映后，好评如潮，被认为是《寄生虫》最有力的竞争者。除了最佳影片奖，该片在最佳导演奖、最佳原创剧本奖、美术奖等部门也将与《寄生虫》展开激烈竞争。 另外，CGV艺术之家为了那些希望在影院观看去年上映但已从大银幕下线的竞争作品的观众，将从本月23日到下月12日在全国18个CGV艺术之家上映馆选定入围奥斯卡主要部门的16部影片，举行“2020奥斯卡企划展”。包括《1917》在内，《小妇人》、《乔乔的异想世界》、《朱迪》、《荣耀与痛苦》等影片在正式上映前将提前与国内观众见面。除了获得最佳影片奖和最佳导演奖等11个部门终选提名，成为最大赢家的《小丑》外，《寄生虫》、《利刃出鞘》、《好莱坞往事》等也将再次与观众见面。 首尔钟路区Cine Cube光化门也准备了“2020奥斯卡特别展”。从本月23日到下月12日，不仅有《小妇人》、《乔乔的异想世界》、《朱迪》、《1917》、《荣耀与痛苦》等未上映的作品，还有《爱尔兰人》、《婚姻故事》、《教宗的承继》等Netflix出品电影也将在大荧幕上与观众见面。

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