郑义宣：“在通往未来氢气社会的道路上，没任何捷径可走”. January. 22, 2020 07:47. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车集团首席副会长郑义宣在法国举行的氢气委员会首席执行官(CEO)总会上，提出了实现氢气社会的三大方向。在以氢气委员会联合主席身份出席的活动中，他提出了“脱碳氢气社会”的必要过程，并表示现代汽车集团将发挥主导作用。 现代汽车集团21日表示，郑义宣首席副会长20日(当地时间)在法国巴黎举行的氢气委员会CEO总会全体会议上致欢迎词，并主持了小组讨论。郑首席副会长在欢迎词中表示：“在通往未来氢气社会的道路上，没任何捷径可走。最重要的是制定氢气产业各领域、各阶段的具体实行计划并持续行动。” 他强调说，要想让氢能源成为气候非常事态和未来能源转换的实际解决方法，必须先做到一下几点，1通过技术创新节省成本2扩大老百姓的接受度3构筑价值链整体的安全管理体制。他指出，以安全为基础，在氢生产、储存、使用等整个阶段降低费用，亲近普通市民，是实现氢气社会的核心课题。 氢气委员会是氢能源领域的81家跨国企业的CEO协议体，自2017年达沃斯论坛成立以来，一直在探索如何实现脱碳社会。郑首席副会长自委员会成立以来一直担任联合主席。 当天，氢气委员会还公开了委托全球咨询公司“麦肯锡”制作的《氢成本竞争力报告书》。报告预计，随着氢能源相关技术的发展加快，生产、流通、利用等各个环节的成本将比预期下降得快，10年内最多将产生50%的成本节省效果。这意味着可再生能源的生产单价下降，用廉价的电能从水中提取氢气，氢气的生产成本也会降低。另外，如果氢流通•充电基础设施和氢燃料电池系统的生产具备规模经济，就可以节省费用。 郑副会长计划从21日开始参加达沃斯论坛，就氢气•氢燃料电池系统的利用和为可持续社会而发挥的“Mobility”作用等与各界人士交换意见。

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