欧盟退休外交官为中国从事间谍活动，欧盟警告“小心说客”. January. 22, 2020 07:47. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 欧盟前驻韩国大使格哈德·萨巴蒂尔（66岁，照片）涉嫌为中国从事间谍活动，为此要求欧盟限制外交官退休后活动的呼声越来越高。 政治专门媒体《政客》等20日报道称，欧盟很有可能大幅加强目前有名无实的对职员的保安及退休后活动的相关规定。据悉，特别是针对政府有关人士退休后成为相关业界的说客、之后再次在政府任职的惯例，要求予以禁止的呼声很高。欧洲议会内德国绿党议员斯文·基戈尔特表示，“必须严格限制前职欧盟官员担任说客”，并准备发起法案。 欧盟对中国的警戒心也大幅提高。最近，比利时部长及贸易主管主要官员的通讯设备遭到最多135起黑客攻击。外界不断质疑，这背后有中国黑客和谍报人员。在欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔，以著名餐厅为中心，伪装成说客的中国间谍以相当的规模活动的说法甚嚣尘上。对此，据悉欧盟也向职员下达了“避免与可疑人士接触”的内部指示，并传达了有关社交媒体活动的方针。 捷克智库“Synopsis”日前呼吁，应调查中国共产党所谓的“对欧洲的膨胀行动”。这意味着，中国正以庞大的中国资金为基础，渗透到欧洲议会和主要国家政府，陆续培养支持中国的友好集团。因为他们正在欧盟有效地传播中国共产党的宣传煽动战略。 萨巴蒂尔是匈牙利裔德国人，1984年至2017年任欧盟驻韩国、冰岛、挪威等国大使和欧盟对外关系署东亚和太平洋司司长等职。卸任后，他在游说企业“EUTOP”就业。目前，他因涉嫌向中国泄露欧盟核心经济情报而正在接受德国和比利时检察机关的调查。如果罪名成立，最高可判处15年监禁。有人提出，此次事件有可能对正在推进3月底首脑会谈的德国和中国的关系产生负面影响。

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