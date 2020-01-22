韩国将独自向霍尔木兹海峡派兵，不参与美国“护航联盟”. January. 22, 2020 07:48. by 尹相虎, 趙東住 ysh1005@donga.com,djc@donga.com. 韩国军方21日决定向霍尔木兹海峡单独派遣青海部队。此举意味着，韩国军队不参与由美国主导的“国际海洋安全倡议”护航联盟，单独执行在中东海域保护韩国船舶和侨民的任务。分析认为，这是在接受美国派兵要求的同时、又考虑到与伊朗的经济交流和官兵安全的折中方案。 军方在当天举行的新闻发布会上说，鉴于当前中东局势，为保障韩国国民安全和船舶自由航行，将暂时扩大青海部队的“派遣地区”。据悉，青瓦台国家安保室长郑义溶和外交部长康京和本月早些时候接连访问美国，介绍了“独自派遣”青海部队的方针，之后在16日的青瓦台国家安全保障会议上最终敲定了方案。 由此，青海部队的活动范围将不仅是亚丁湾，还将经由阿曼湾和霍尔木兹海峡扩大到波斯湾，护送韩国船只并在发生紧急情况时保护侨民。“王建”号驱逐舰（青海部队第31批，4500吨级）计划于21日下午5时30分（韩国时间）在阿曼马斯喀特港与“姜邯赞”号（第30批）进行任务交接，在完成各方面准备和程序后前往霍尔木兹海峡附近。 军方表示，即使青海部队独立执行任务，必要时也会与“护航联盟”合作。为在大范围海域发生状况时迅速应对，将构建与“护航联盟”所属其他国家军队的协助体系。为了情报共享等相互协助，韩国决定派遣青海部队所属的2名军官到巴林“护航联盟”总部。 朝野政党就此次青海部队派兵是否需要得到国会批准展开了争论。政府和执政党的立场是，这不是需要批准同意的对象。军方相关人士表示：“这是对紧急情况的判断，不是由国会批准同意的事项。”基本上赞成派兵的自由韩国党内部，就是否需要批准同意问题意见不一。该党所属的国防委员会干事白承周主张，“派遣青海部队到霍尔木兹必须经过国会批准同意程序”，相反，该党所属国会外交统一委员长尹相炫则表示，“从派遣青海部队的文件来看，这是在有事时在保护国民责任地区接到指示后采取的行动，没有必要经过国会同意”。

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