“韩国跳水的未来”宇贺蓝将首次冲击跳水项目奥运奖牌. January. 22, 2020 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. “奖牌，无条件去赢得奖牌。” 21日在忠北镇川选手村见到的“韩国跳水的未来”宇贺蓝(22岁•国民体育振兴公团)一提到东京奥运会就提到了“奖牌”。去年12月，宇贺蓝在参加完2020年度国家代表选拔赛后，进入了镇川选手村，虽然是休赛季，但他一直保持着可以随时进行实战的结实身体。 在去年7月的广州世界游泳锦标赛上，宇贺蓝成功晋级3米跳板、10米跳台决赛，早早获得奥运入场券，他正以长远的眼光备战奥运会。在去年10月的全国体育大会之后，宇贺蓝在养伤方面也下足了功夫，打造了“无痛之躯”，从3月在北京举行的世界系列赛开始，到4月的东京世界杯等，将投入到正式赛季。宇贺蓝说：“双人跳水项目的奥运参赛名额还没有确定。计划在(获得参赛入场券的)个人项目中，不过于勉强，将重点放在与(金)岭南(24•国民体育振兴公团)哥哥的合作上。” 东京奥运会是宇贺蓝在韩国跳水史上首次冲击奥运会奖牌的舞台。在2014年仁川亚运会上获得4枚奖牌的宇贺蓝在2016年里约热内卢奥运会上作为韩国跳水选手首次进入了决赛(10米跳台)。在去年的广州世锦赛上，他更是在3米跳板上获得第四名，每次大赛都展现出了进步的一面。这么看来，“无条件获得奖牌”并不是没有根据的宣言。 “世锦赛获得第四名的3米跳板是我最有把握的项目。我认为，与世界最强的中国队的差距也不大。请大家拭目以待。” 宇贺蓝的优势在于源自于扎实下肢的高弹跳。基本上只有跳跃好，才能在到入水的很短的时间内展示出更细腻的技术。尽管年纪尚小，但宇贺蓝对自己的身体进行彻底管理的能力也是他的另一优势。游泳国家代表体能教练尹延锡表示：“一般年轻选手说‘肩膀疼’的时候，贺蓝会问‘肩膀疼，做了这样的应急处理，我做得好吗？’意思是对自己身体很关心，自主学习。所以在大部分的比赛中，他都能以最好的状态出场。”也许正是这个原因，宇贺蓝的爱好是与他的年龄不相称的“桑拿”。宇贺蓝解释说，“训练后，在缓解身体疲劳方面，没有什么比桑拿更好的了。” 当然他也有需要完善的地方。世锦赛时，中国等世界顶级选手不允许出现丝毫的误差，像“机器”一样展示高难度技术，而宇贺蓝在决赛共6次技术展示期间，时常会出现一两次失误。宇贺蓝说，“不管状态好不好，都要把自己的最高特长表现出来，而且不允许出现任何误差，这就是奥运会的舞台。为了消除这个误差，我无数次反复跳水。” 穿着跳水服热身的宇贺蓝的右后背有奥运五环纹身。参加里约奥运会后，为了争取赢得奥运会奖牌，他把五环标志刻在了身上。 “世界游泳锦标赛当时，主场观众的助威给了我很大的力量。没有时差，而且奥运会在离自己国家很近的地方举行，如果到时大家能多支持自己，我想我会更获得更大的能量(笑)。” 为了下午的训练，宇贺蓝在热身时以很大的幅度扭转肩膀(以达到充分热身的目的)。背上的五环旗也鼓起劲来。

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