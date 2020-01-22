无影塔影子的上边. January. 22, 2020 07:49. . 艺术家对悲伤特别敏感。阿根廷装置艺术家莱安德罗•埃利希最近的作品很好地展现了这种属性。他偶然听到了佛国寺释迦塔背后的悲伤传说，但并没有就此放过。北首尔美术馆展示的“塔影”就是其结果。 《阿斯达与阿斯女》的传说，根据谁说的不同，内容会略有不同，但即便如此，故事的框架也没有太大的不同。1200多年前，百济最出色的石匠阿斯达来到佛国寺，修筑多宝塔和释迦塔。阿斯女从百济到新罗来找自己的丈夫。因为阿斯女对好多年没有回家的丈夫甚是思念。然而，佛国寺以“妨碍修塔工作”为由，没有让她与丈夫见面，也没有告诉丈夫她来了。她绝望了。于是，有人叫她到下村水库旁等。水库的名字叫影池，即“影子会倒映在池中”，塔一旦完工，就会有阴影。但不管她怎么等，影子都没有照出来。释迦塔是一座无影塔，也就是一座没有影子的塔。阿斯达修完塔后去了那里，但阿斯女已经死了。原来她在等待影子时溺水身亡了。 埃利希想留下阴影安慰他们，因此制作出来的就是“塔影”。他的作品从上面看是释迦塔在水中投影的形象。但是从下面看，影子并不是真的，而是倒塔。作者在两座塔之间放置了一块3厘米厚的透明丙烯酸板，上面装着水。所以从上面看，下面的塔是水中的倒影。这就是错觉效果。他可能想用这种方式安慰流浪在某处的阿斯女的悲伤灵魂和因妻子的死亡而无可奈何地崩溃的阿斯达的痛苦内心。异乡艺术家思考别国传说的方式非常温暖。 文学评论家•全北大学教授

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