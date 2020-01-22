向霍尔木兹海峡派遣青海部队，应堂堂正正地寻求国会同意. January. 22, 2020 07:49. . 韩国政府昨天决定，将派往亚丁湾的青海部队作战范围暂时扩大到霍尔木兹海峡。围绕美国一直要求的向霍尔木兹海峡派兵，韩国政府苦思之后，选择了把一直以来在亚丁湾活动的青海部队投入霍尔木兹海峡的方式。国防部表示，青海部队不会参与由美国主导的“护航联盟”，而是独自执行任务，必要时会进行合作。 政府派遣青海部队前往霍尔木兹的决定，既回应了盟国美国的要求，也考虑到了与伊朗关系的无奈之策。即，既向霍尔木兹海峡派遣了兵力，又与美国保持距离的骑墙方式。中东地区有25000多名韩国侨民，70%的韩国原油运输经由此地，为了船舶安全和自由航行，韩国军队选择了独自执行任务的方式。 一直以来，美国要求韩国共同对抗伊朗的挑衅行为，这与要求增加驻韩美军防卫费分担额相交织，给韩国政府带来了巨大的压力。韩国的处境是，虽然并不乐意，但无奈之下只能答应。因为，韩国可能很难做出与伊朗发生冲突的决定。伊朗还警告过韩国政府，如果派兵，要做好断交的思想准备。政府虽然也展开了外交上的事前的铺垫工作，但不得不关注伊朗今后的应对。 事实上，该方案是根据美国的多次派兵要求，于去年底确定的方向。但随着今年初美国清除伊朗军方实权人物和伊朗进行报复攻击，局势日趋紧张，韩国政府一直推迟了决定。最近，随着美伊关系紧张局面逐渐趋于稳定，韩国政府可能认为这是宣布派兵计划的最佳时机。但是，不管怎么看，这一措施很大程度上是临时变通。 向霍尔木兹派兵的不确定性和流动性极强。如果局势发生剧变，行动性质和派兵规模也会发生很大变化。青海部队此前一直以打击海盗为主，开展海上行动，对付的是小规模武装集团。但是，在霍尔木兹，必须应对伊朗正规军封锁海峡或扣押和攻击油轮。可见，行动危险大，需要高度警惕，做好应对准备。 政府和执政党认为，国会已经同意派遣青海部队，现在有了扩大其行动范围的根据，所以没有必要再走一遍同意程序。但是，对于连第一在野党也不反对的问题也要跳过国会的做法，不得不让人怀疑是不是想在议会选举之前避开支持层内部的争论。是不是也应该让派遣官兵对自己的任务感到自豪啊？

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