乐天辛格浩等韩财阀第一代创业者退场，应营造准巨人的生长土壤. January. 21, 2020 07:25. . 随着乐天集团名誉会长辛格浩19日去世，引领韩国企业辉煌发展的第一代创业者落下了帷幕。辛会长与现代的郑周永、三星的李秉喆、LG的具仁会、SK的崔钟贤等都是以“挑战和不屈的企业家精神”从无创造有的财界巨头。 辛会长在自己21岁的时候，手里拿着83日元来到日本，以10名员工创立乐天，开始了口香糖事业。随着韩日建交正常化，韩国投资之路被打开，1967年辛会长来到韩国设立了乐天制果。之后他接连创立酒店、百货店，收购湖南石油化学，并最终创立了目前拥有95个子公司，销售额达100万亿韩元的乐天集团。辛会长拒绝加入日本国籍，直到最后仍作为韩国人留在韩国，为创造国内工作岗位、实现流通和观光产业质的飞跃做出了贡献，这一点值得高度评价。 以辛会长为首的第一代创业者活跃的时期，整个国家既没有资本也没有技术，是无法与现在(的坏境)相比的恶劣时期。尽管如此，他们这一代人始终以创业者特有的热情和韧劲开拓新的领域，闯过难关。上世纪六七十年代，他们在赤地崛起的电子、汽车、造船、重工业、化工、纺织、建筑、流通等领域企业，成为经济高速增长的引擎。政府也积极支持他们的企业活动，打造了今天韩国产业的框架，奠定了国家发展的基础。 最近，韩国经济失去活力，走上了萧条之路。如果经济增长率达到2%左右，便谢天谢地了。我们不能只怪低生育•老龄化等人口结构的变化和世界经济。很难说这是长期增长导致的疲劳现象，今后还有很长的路要走。因此，现在比以往任何时候都更需要不怕失败的企业家精神。像第一代创业者一样，应该出现更多敢于挑战新领域的有魄力的青年企业家，他们应成长为栋梁之才。国家和社会应该创造足够的社会氛围来激励他们。

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