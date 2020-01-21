22%诺贝尔奖被犹太人包揽的原因. January. 21, 2020 07:26. . 去年10月诺贝尔奖宣布季节，美国权威经济杂志《福布斯》刊登了一篇有趣的专栏。说的是美国是获得诺贝尔奖最多的国家，而在诺贝尔奖获得者中移民的比例非常高。统计显示，自1901年诺贝尔奖诞生以来，化学、医学、物理领域的40%被美国包揽，其中35%是移民出身。去年经济学奖的3名获奖者中有2名是移民（来自法国和印度），化学奖和物理学奖获奖者也来自英国和加拿大。 专栏的意图是批判美国总统特朗普的移民限制政策。专栏特别强调了作为移民获得诺贝尔奖的105名中，80%左右是在1960年代初美国放宽移民制度后获得的。专栏其实是在指出，特朗普限制移民将削弱美国的竞争力这种说法是有根据的。 虽然对移民具有竞争力的原因很好奇，但专栏中却没有提到这一点。但是最近通过熟人得到了适当的答案。这位熟人与世界级犹太人学者关系亲密，他向犹太人朋友询问了获得诺贝尔奖的原因，对方回答说，“最大的原因好象是，长时间接触多种文化，导致创意性发达”。实际上，犹太人数千年来没有国家，到处漂泊。也就是说，要想在陌生的国家生存下去，必须学习该国的语言和文化，而在接纳新文化的过程中培养了创造力。从占世界人口0.2%的犹太人获得诺贝尔奖的22%左右来看，这种解释是有道理的。 文化接轨演变为“大成功”的例子很多。 直到20世纪80年代中期，咖啡品牌星巴克还是位于美国西雅图的小连锁店，但由霍华德·舒尔茨负责经营，10年后横扫美国。经营学者们解释说，在只有“外带”文化的美国提供像坐着喝咖啡的韩式茶座一样的空间是成功的原因。1990年代后期进军韩国的星巴克的成功要素则是引进“外带”这一“西方文化”。不久前，在纽约曼哈顿，用不熟练的筷子吃日本料理寿司的西方人被认为是全球商人的象征。但最近，身穿道服“冥想”成了新趋势。这似乎在模仿苹果创始人乔布斯，但这也证明对文化的新探索在不断延续。 接受不同文化不是一朝一夕的事情。应该从小培养全球化的感觉。例如，在学习东西南北方位时，就要拿着世界地图，以“美国在英国的哪一方、日本在中国的哪一方、越南在泰国的哪一方”的方式，把世界地理写进脑海中。 经验丰富的企业家们表示，“把目光转向海外，会有更多的商机。”也就是说，如果找到韩国没有的东西把它引进韩国，或者用国外没有的韩国固有的东西在外国做生意，那么成功概率就会提高。正因如此，中国明朝时期书法家董其昌说过的“读万卷书，行万里路”才会是至今仍然有效的教育基准。

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