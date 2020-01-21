现代威亚批量生产有助于稳定行驶的后轮电子防滑差速器. January. 21, 2020 07:25. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代威亚株式会社20日表示，将在国内汽车配件公司中首次批量生产后轮车用电子控制防滑差速器(e-LSD)。e-LSD是根据路面或行驶状况，自动合理分配传达给车轮的驱动力，帮助稳定行驶的部件。直行行驶时，在车轮两侧分配相同的动力，如果陷入急剧的转弯或沼泽等地，导致一侧车轮出现空转时，将动力集中到需要增加力量的车轮上。 现代威亚的e-LSD能够识别车辆产生的细微压力变化，使其在0.25秒内做出反应。此次后轮车用e-LSD的量产，使现代威亚具备了可以适用于所有车型的量产体系，其中包括四轮驱动部件和前轮e-LSD等。现代威亚计划在昌原第二工厂每年生产6万个e-LSD，并首次安装在最近上市的现代汽车高级品牌捷恩斯的运动型多功能车(SUV) GV80上。

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