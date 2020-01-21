《寄生虫》获得美国演员工会奖最高奖项. January. 21, 2020 07:25. by 李?? baltika7@donga.com. 电影《寄生虫》在美国演员工会奖(SAG)颁奖典礼上获得了相当于最优秀作品奖的“电影部门最佳群戏奖”。《寄生虫》是第一部获此殊荣的外语片。此次获奖使《寄生虫》在下月9日(当地时间)举行的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，除了国际电影奖(原最佳外语片)以外，更进一步增加了追加获奖的可能性。 SAG在美国洛杉矶圣殿剧院举行的颁奖典礼上，电影部门最佳群戏奖提名名单《寄生虫》、《爆炸新闻》、《爱尔兰人》、《乔乔的异想世界》、《好莱坞往事》等5部影片中，《寄生虫》最终获奖。出演电影的主演•配角演员是全体获奖对象，《寄生虫》的主演宋康昊、崔宇植、朴素丹、李善均、赵汝贞、李静恩等上台一起捧起了奖杯。非英语影片入围该单元提名名单是自1999年《美丽人生》之后的第一次。在影片中饰演“基宇”一角的崔宇植在获奖后接受外国记者的提问时用英语说：“海外真的有很多传奇电影。这一刻之后，我们将会看到更多的外语片、亚洲电影。” SAG是由美国国内电影演员、配音演员和特技演员等约16万名会员组成的美国最大的演员工会，是预测奥斯卡的专家每年最密切关注的团体。因为在奥斯卡颁奖典礼之前举行的SAG颁奖典礼将成为预测奥斯卡结果的重要风向标。奥斯卡全体会员中约有15%由演员组成，他们中的绝大多数也是SAG的成员。据悉，演员是构成奥斯卡会员的多个职群中，对必须读字幕的外语片心理抵抗最严重的一群人。 美国媒体《好莱坞报道》在《寄生虫》入围SAG颁奖典礼提名名单时称，“考虑到演员工会成员对字幕的强烈厌恶感，《寄生虫》入围提名名单本身就是一件非常了不起的事情。这部影片或许将成为获得奥斯卡最佳影片奖的第一部外语片。”在好莱坞，如果“字幕的一英寸”壁垒最高的工会成员为某部影片投票，意味着该影片获得奥斯卡奖的可能性将大大增加。因为奥斯卡全体会员有8000多人，他们的国籍、种族和文化背景都比SAG成员多元化。 另外，《寄生虫》17日荣获美国电影电视剪接师协会(ACE)颁发的长篇电影电视剧部门最佳剪辑奖，是第一部获此殊荣的外语片。《寄生虫》的剪辑总监梁振茂力压《极速车王》、《小丑》,《爱尔兰人》、《婚姻故事》，获得此奖项。《寄生虫》此前入围了奥斯卡最佳剪辑奖提名名单。另外在18日举行的美国制片人工会(PGA)颁奖典礼上，最佳影片奖归属于萨姆•门德斯导演的《1917》。

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