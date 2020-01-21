韩国国奥力争拿下澳大利亚，直通东京奥运会. January. 21, 2020 07:25. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 距离球队历史上首次连续9次参加奥运会决赛圈比赛，仅差1场胜利。韩国23岁以下足球代表队在血战之后的第二天也依旧挥汗如雨。 李东炅(蔚山)在19日下半场伤停补时阶段攻入的“决胜球”使韩国队以2比1战胜约旦队，进入亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛(东京奥运会最终预选赛)4强。但在教练组开会后，突然改变计划，并于当天进行了室外战术训练。这是考虑到能否进军奥运会的分水岭4强赛的重要性而采取的措施。韩国队主教练金鹤范表示：“将检验传球技巧，完善防守组织能力，以更好的状态去打比赛。” 韩国队将于22日晚10时15分(韩国时间)在泰国兰实与澳大利亚队展开半决赛较量。由于本届赛事前三名都能直通东京奥运会，因此如果击败澳大利亚队，球队将确定前往东京。如果输掉比赛，则必须在三、四名决赛中获胜。 在四分之一决赛中，澳大利亚队经过加时赛鏖战以1比0战胜叙利亚队。 虽然韩国队在进球能力(韩国7球，澳大利亚5球)和历史交锋战绩(10胜2平2负•韩国优势)等方面处于领先地位，但从最近两次交锋来看，两队可谓势均力敌。去年3月在柬埔寨举行的亚足联23岁以下锦标赛预选赛中，韩国队在0比2落后的情况下，凭借曹英旭、李东炅的连续进球，以2比2艰难逼平对手。而本月3日在马来西亚进行的非公开热身赛上，双方也以1比1握手言和。 澳大利亚队的头号警戒对象是亚足联23岁以下锦标赛预选赛当时在与韩国队的比赛中攻入2球的前锋尼古拉斯•迪亚戈斯蒂诺。在本届杯赛上攻入两球的他擅长身体对抗，射门能力很强。在与叙利亚队的8强赛上攻入制胜一球的前锋阿尔哈桑•图雷的速度和脚下技术非常出色，因此图雷很有可能在韩国队体力下降的下半场作为奇兵上场。 韩国队 的高中锋吴世勋(尚州•193厘米)和中场李东炅在最近与澳大利亚的两场比赛中尝到了进球的滋味，因此这次也备受期待。澳大利亚队中拥有4名身高超过184厘米的后卫。由于吴世勋在3日的热身赛中战胜了激烈的身体对抗，并取得了进球，所以有可能在4强赛中作为单前锋出场。李东炅在8强赛中攻入了自己本届杯赛的第一个进球，他将通过积极的渗透和任意球来争取进球。在小组赛中竞技状态不佳的李东炅在8强战获胜后失声痛哭。李东俊(釜山)开玩笑说“哎呀~好害羞啊”，李东炅还回敬道“以后就在我面前哭吧”。李东炅表示，“将以决赛的觉悟迎战澳大利亚队，争取赢得胜利。”

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