韩国确诊首例感染新型冠状病毒肺炎患者，紧急应对扩散. January. 21, 2020 07:26. by 全主榮, 尹完準 aimhigh@donga.com,zeitung@donga.com. 在中国湖北省武汉市发病的集体肺炎确诊病例首次在韩国得到确认。疾病管理本部20日表示，19日从中国武汉经仁川机场入境的中国籍女性A某（35岁）感染了武汉新型肺炎——新型冠状病毒。目前，该患者在仁川机场入境处出现高烧等症状，立即被隔离并接受了检查。疾管本部相关人士表示：“目前A某正在国家指定的隔离病床（仁川医疗院）接受治疗。” 随着国内确诊患者的出现，疾管本部将传染病危机警报水平上调至“注意阶段”。另外，疾管本部还计划启动中央防疫对策本部和地方政府对策班，并启动春节长假期间等24小时紧急防疫体系。 新型冠状病毒导致中国湖北省武汉市的肺炎感染者暴增，连首都北京也被突破，扩散到全中国，由此引发了大流行的担忧。 武汉市卫生健康委员会20日说，“18日和19日分别确诊59例和77例。”至此，截至17日，武汉境内确诊病例已由此前的62例，在两天内增加136例，猛增至198例，增幅超过3倍。19日又有死亡病例发生，武汉肺炎死亡人数增至3人。 此外，北京和广东省深圳市当天也分别确诊了2名和1名患者。这是武汉以外中国地区首例确诊病例。在深圳，还同时发现了8名疑似患者。与上海相邻的浙江省也发现了5名疑似患者。

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