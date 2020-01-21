安倍：“韩国本来就是共享基本价值的国家”. January. 21, 2020 07:26. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晋三（照片）20日在定期国会施政演说中称韩国是“共享基本价值和利益的国家”。不过，他再次强调“要遵守国家间的承诺”，预示着征用问题今年仍将是两国最大的悬案。 安倍当天在外交、安保领域的施政演说中表示：“韩国原本是共享基本价值和战略利益的最重要的邻国。正因如此，我们更加期待两国遵守国家间的承诺，构筑面向未来的两国关系。”去年韩国大法院就强制征用作出赔偿判决再加上爆发巡逻机矛盾冲突后，安倍在发表施政演说时只字未提与韩国的关系，引发了“有意排除”的争议。 首相的施政演说体现了日本政府一年政策的推进方向。有分析认为，今年的演讲相当肯定韩国的重要性。虽然被冠以“原本”的修饰语，但“共享基本价值”的表述是在2014年以后时隔6年、“共享战略利益”是在2017年以后时隔3年再次出现在施政演说中。据分析，韩国去年底有条件延长《韩日军事情报保护协定》、时隔15个月的韩日首脑会谈等对此产生了影响。 但是，安倍再次提及“遵守国家间的承诺”，单方面要求韩国解决征用问题。继首相之后在国会发表演说的外相茂木敏充也在旁边助力，他表示，“对于两国最大的课题‘前朝鲜半岛出身劳动者’（日本政府有关强制征用受害者的说法）问题，将强烈要求韩国方面负责任地拿出解决方案来”。 日本方面期待韩国国会议长文喜相提议的“由韩日企业和两国人民自发筹集捐款，对被征用受害者们进行补偿”的法案。日韩议员联盟干事长河村建夫16日和17日访问韩国，会见了文喜相，并敦促韩国国会通过该法案。日本政府高层相关人士对《东亚日报》表示，“如果韩国企业先拿出基金，日本企业就有可能参与”，表达了“有条件地赞成”的意见。 安倍针对朝鲜的表态与去年相同，他表示：“将清算不幸的过去，以实现邦交正常化为目标。愿意无条件与朝鲜国务委员会委员长金正恩会面”，“将与美国和韩国等国际社会保持密切联系。” 他还重申了修改宪法的意志。他说：“国会议员的责任是面向未来，要成为什么样的国家，提出什么样的方案”，“在迎来新时代的今天，我们应该放眼未来，履行历史使命。”对于受到国民批判的“赏樱会”和赌场丑闻，他只字未提。对于东京奥运会，包括施政演说第一句在内，他多次予以强调。 此外，当天茂木敏充还表示，“竹岛（日本对独岛的称呼）是日本固有领土”，“将以这一立场为基础进行应对”。这是2014年以后连续7年日本外交首长在施政演说中发表“独岛妄言”。

한국어