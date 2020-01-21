春节在即，中国会否再现“非典恐慌”？. January. 21, 2020 07:26. by 尹完準 zeitung@donga.com. 随着中国国内新型冠状病毒引发的“武汉肺炎”患者数量急剧增加，人们越来越担心“中国的防疫体系是否已被突破”。中国网民甚至怀疑当局隐瞒真相，应对迟缓。有人质疑，2002年至2003年非典疫情爆发初期，中国有关部门隐瞒疫情，导致疫情初期应对不力，仅中国内地和香港就有648人死亡，这一先例是否会重演？ 武汉肺炎的传染规模和范围都呈不可控制的扩大态势。发源地湖北武汉18日和19日两天新增确诊病例136例，是现有病例的3倍以上。另外，北京南部大兴区和广东省深圳市分别出现2名和1名确诊患者，深圳市出现8名疑似患者，浙江省出现5名疑似患者。这与中国有关部门强调“因为传染力很脆弱，人与人之间传染的可能性极低”的说法大相径庭。 在大兴区，有一个去年投入运营的北京新机场。北京市有关部门表示，确诊患者曾到武汉旅游，但并未公开何时通过何种途径感染。上海市当局表示，“对部分疑似患者采取了防止传染措施”，但并未公开疑似患者人数。 深圳市有关部门表示，一名确诊患者是曾去武汉探亲的66岁男子。但“印度报业托拉斯”通讯社报道说，深圳市国际学校教师、印度人普里蒂·马赫什瓦里（45岁，女）被确诊，目前正在深圳市医院隔离治疗。如果该报道属实，那么相当于中国有关部门隐瞒了印度患者发病的事实。更何况，印报托称，这名女子从未到过武汉。 此前，中国一直只从地方当局层面进行应对，直到19日国家卫生健康委员会才公布预防对策，并向全中国派遣了工作组。中国当局表示：“没有找到病毒传染的源头，也没有完全掌握传播途径。”韩国政府高级官员表示：“据传，中国当局使用了新的检查方法，武汉的确诊患者人数大幅增加。”特别是中国春节前后将有30亿人大移动，不能排除因无法控制而发展成为大流行的可能性。 中国网民的不信任也在扩散。某网民在中国社交媒体微博上留言说：“听说传染力很弱，患者如此激增？又要骗人、隐瞒吗？”还有人留言讽刺说：“不会再有人说爱国病毒了吧。”

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