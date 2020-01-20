朝鲜将军方强硬派推向对美外交第一线. January. 20, 2020 08:02. by 朴孝睦记者、韩基宰记者 tree624@donga.com,record@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩更换了一直负责与美国进行无核化谈判的代表性“美国通”李勇浩外相，任命对美对韩强硬派、祖国和平统一委员会委员长李善权（照片）为继任者。朝鲜的“外交元老”、劳动党中央委员会副委员长兼国际部长李洙墉也由曾任驻俄罗斯大使的金亨俊接替。去年底在党中央全会上针对华盛顿宣布正面突破的金正恩，以破格撤换外交双指挥塔的筹码，向美国明确发出了“先保障体制、后无核化”的信息。 据韩国政府当局19日透露，朝鲜上周末向外国驻平壤大使馆通报说，外务相从李勇浩换成了李善权。这一更迭是自2016年金正恩被拥戴为国务委员会委员长后4年来的第一次。 李善权出身于军方，曾担任韩朝军事工作会谈代表，他曾作为祖国和平统一委员会委员长率领朝鲜高层代表团，主要负责韩朝谈判。他与同样是军方出身、被认为是“天安”舰被袭事件责任人的前统一战线部部长金英哲等同为强硬派，据传在2018年9月在平壤举行韩朝首脑会谈时，他对与文在寅总统一同访朝的三星电子副会长李在镕等大企业总裁们不客气地说，“冷面吃得下去吗？” 据悉，李勇浩曾与对美具体事务总负责人、外务省第一副相崔善姬一同指挥两次朝美首脑会谈，之所以去职是因为朝美对话陷入胶着状态。总管朝鲜外交的李洙墉也被排除在由党领导层总成的“抗日游击队一世”黄顺姬的国家葬礼委员会名单之外，被确认已遭撤换。 金正恩撤换李洙墉、李勇浩，提拔几乎没有外交经验的李善权为外务相，可以解释为，如果美国总统特朗普不采取保障朝鲜体制等令人满意的相应措施，无核化谈判就不会进行。韩国朝鲜大学院大学教授梁茂进（音）表示：“军方出身的强硬派李善权被提拔为外务相是非常罕见的”，“这是向美国施压的象征性措施，是在打开同美国对话之门的同时，贯彻‘先保障体制、后无核化’的原则。” 在特朗普总统的亲笔信外交上，朝鲜也明确了对美强硬路线，预计朝美对话将不可避免地出现长期胶着。有人担心，文在寅总统在新年贺词中提出的改善赴朝个别旅游等南北关系的方案也会变得更加困难。但是，政府消息灵通人士表示：“李善权曾领导韩国谈判，随着他上位，‘先美国、后韩国'的基调可能会发生变化。”

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