回归次中量级的UFC票房保证—“恶童”麦克格雷格. January. 20, 2020 08:02. by 金培中 wanted@donga.com. “塞罗尼就像童话书一样，很容易解读。” 时隔1年零3个月即将复出的“恶童”康纳•麦格雷戈(32岁•爱尔兰•轻量级第4位)的口才依然如故。在16日的记者会上，对于将与自己对阵的老将唐纳德•塞罗尼(37岁•美国•轻量级第5位)，他称赞说“是值得尊重的对手”，同时对胜利充满信心。虽然有人分析说，在比麦格雷戈的主要项目(轻量级)高出一个量级的次中量级(170磅)打比赛，这对比塞罗尼(185厘米)矮10厘米(175厘米)的麦格雷戈不是很有利。反而麦格雷戈保证“将以KO(直接击倒对手)的方式决定胜负”。 这绝非空穴来风。麦格雷戈19日在美国拉斯维加斯举行的“UFC246”主要比赛(main event)上，在第1回合开场40秒之后就对塞罗尼取得了一场酣畅淋漓的TKO(技术性击倒)胜利。 因为是时隔许久的复出战，所以身体似乎有些发痒。比赛开始后，麦格雷戈积极跳动全身，试图发动左手重拳进攻，这把塞罗尼吓得身子一激灵，就连普通球员稍稍休息的扭抱状况也没有用到。麦格雷戈用自己的肩膀攻击了塞罗尼的脸部，之后他拉开距离，并用左踢、膝盖踢一连串进攻将塞罗尼击倒在地，随后又进行了一次扑面进攻，结束了比赛。虽然只过了40秒，但塞罗尼的脸上却肿得像个打满全场比赛的球员。出场费300万美元(约34.8亿韩元)得到保障的麦格雷戈在没有受一点伤的情况下，每秒挣了7.5万美元(约8700万韩元)。再加上收费收视系统PPV等，预计收益会更到。 虽然麦格雷戈在15个月的空白期里因暴力事件等犯下了奇行怪举，但他当天的举止十分干净。比赛结束后，他抱着还没有站起来的塞罗尼给予安慰，现场气氛十分温馨。这是对每年参加4场左右比赛并以“诚实的”姿态取得UFC历史上最多胜利(23胜)的对手的礼遇。 至此，麦格雷戈成为首位在羽量级、轻量级、次中量级均取得KO胜利的斗士。华丽复活的他很有可能再次与15个月前败给自己的轻量级冠军哈非夫•努尔马戈梅多夫(32岁•俄罗斯)展开对决。

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