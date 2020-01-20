美国国务院：哈里斯大使深受信任. January. 20, 2020 08:03. by 韩起载记者、华盛顿=李正恩常驻记者 record@donga.com,lightee@donga.com. 美国驻韩国大使哈里•哈里斯16日在外国媒体座谈会上表示对文在寅总统推进的朝鲜个别旅游项目表示担忧，他表示：“如果我为美国总统的立场辩护(reflect)，结果与部分(韩国国内)舆论发生冲突，我将受到批评。”他强调，自己关于南北合作事业的信息不是个人想法，而是反映了美国总统特朗普的意愿。 哈里斯大使强调说“特别对驻韩美军防卫费分担金的协商，我不站在韩国这边”，并说了上述这一番话。他还就韩国社会中有人指责自己的小胡子“让人联想到日本总督”一事表示，“从韩国独立运动史来看，安昌浩和安重根也有胡子。当时不管是亚洲、欧洲、美国，留胡子的人很多。” 就哈里斯的言论在韩国引起轩然大波一事，特朗普政府重申支持哈里斯。美国国务院发言人摩根•奥尔塔格斯17日(当地时间)在美国之音(VOA)节目中表示：“哈里斯大使按照国务卿和总统的意思工作。(麦克•庞培)美国国务卿十分信赖(哈里斯)大使。”据此，在特朗普政府的对韩半岛政策中他一直行使的幕后影响力有望继续维持下去。据悉，哈里斯还参与了国务卿庞培、国防部长马克•艾斯珀与防卫费协商有关的《华尔街日报》(WSJ)联合撰稿。

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