“向培养创业梦想的KAIST捐赠100亿韩元”. January. 20, 2020 08:03. by 郭道英 now@donga.com. 20世纪90年代初，KAIST在校生要想申请课程，必须到有支援系统的指定场所排长队。当时读本科三年级的第四次产业革命委员长张炳奎(47岁•照片)为了解决这个问题，与朋友们齐心协力开发出了在校园任何地方都可以申请课程的系统。学校将张委员长和他的朋友建立的系统作为学校的正式课程申请系统。在KAIST总校友会主页上登载的“张炳奎同门采访”中，他感慨表示，“当时积累的实力和小小的名声引导了我走上创业之路。这个记忆成为Neowiz创业时的重要资产。” 张委员长18日在首尔江南区首尔洲际度假酒店KAIST总校友会新年会上表示，将向母校捐赠100亿韩元的发展基金。对于这次的捐赠，他表示：“(我取得的)如此偶然的成功可能性，是希望KAIST能够继续支援意外新发现(serendipity)。”此次捐款是校友身份的历届最多捐款。之前的最大金额是去年三星电子会长权五铉出资的10亿韩元。 张委员长毕业于大邱科学高中，在KAIST获得了计算机学硕士学位。他接连成功创业Neowiz(sayclub运营公司)和搜索引擎“初雪”，联合创业风险投资公司“Bon Angels Partners”，并创业让网络游戏《绝地求生》燃爆全球的“KRAFTON(之前的蓝洞)”，是一名非常成功的创业家。2017年他被任命为第四次产业革命委员会委员长。 美国主要名牌大学，校友捐赠者往往对母校的研究发展起着举足轻重的作用。KAIST博士出身的庆熙大学经营大学教授李京全(51岁)当天在脸书上写道，“多亏张炳奎同门，在校友会上一下子就来了精神。如果100亿韩元以上的捐赠者在今后10年内出现100人左右，KAIST将超过斯坦福。” KAIST同门中的主要企业家有李海镇(53•电算系•NAVER全球投资负责人)、李俊浩(56•电算系•NHN会长)、金正珠(52•电算系•NXC代表)等。

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