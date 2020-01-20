威胁中国梦的新一代登场. January. 20, 2020 08:04. by 尹完準 zeitung@donga.com. 去年12月和本月，为采访台湾大选，记者访问了台北。记者在现场看到，一群20多岁的台湾年轻人形容自己是“天然独”。意思是说，从小开始就认为台湾是拥有独立主权的国家。大四学生程某（22岁）说：“所以我们不能接受中国提出的‘一国两制’统一方案。” 在当地见到的台湾20岁至39岁的人，认为自己不是中国人，而是台湾人。他们的选票是反华倾向的蔡英文连任总统的原动力。让20世纪80年代出生的年轻人与老一辈变得不同的，是台湾的民主化。 经过上世纪80年代的民主化运动，直到1996年实行总统直选制之前，台湾是一个以来自中国的外省人为主的国民党长期执政的权威主义社会。上世纪70年代以前出生的“老一代”有很多是“天然统”“当然统”，主张应当与中国统一。相反，从小开始经历民主化的年轻人作为台湾人的认同感很强。他们与搞不清自己到底是中国人还是台湾人、是应该与中国统一还是独立，头脑混乱的40岁以上台湾人不同。在台湾见到的专家说：“年轻人过去只关心就业等自身问题。但是，不能将自己的未来交付给希望与中国统一的旧世代身上的危机意识，导致了投票热潮。” 在台湾大选以蔡英文的压倒性胜利结束后，台湾媒体分析说：“他们现在正从‘天然独’变成‘天然台’。”他们说，“台湾已经是一个主权国家，没有必要非要追求独立，而是希望维持目前台湾本身的现状”。这与主张如果统一台湾需要不排除武力的中国国家主席习近平站在了对立的位置上。 去年在香港的示威现场，也目睹了与“天然独”几乎一模一样的新千年一代的出现。香港中文大学学生陈某（21岁，女）对记者说：“我们出生于香港回归中国后的90年代，是百分之百属于香港的第一代人。”是在既不是英国殖民地同时也是“在受保障与中国不同体制的自由社会香港接受教育长大的，我们不是中国人，而是香港人”。 “直到中国建国100周年的2049年成为世界强国”的中国梦中，也包括“一国两制”的成功。以香港和澳门的“一国两制”为基础，台湾也要实现统一。但是，全世界都看到，与过去一代人有着完全不同价值观的台湾的“天然独”和香港的千禧一代，已经成为新的变数。在现场，记者了解到，他们拒绝中国人认同感并非一时现象。随着时间的推移，他们将成为台湾和香港的主轴一代。 台湾和香港接受采访的专家表示：“中国未能直视新一代登场这一变化，仅认为这是对中国的对抗和挑战，予以强硬应对，这会带来相反的结果，这是台湾和香港的共同点。”这再次提醒我们，不管是什么样的政治势力，如果不能了解民心的变化，就只能经历危机。

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