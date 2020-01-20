朝鲜任命对韩挑衅专家为外务相，脱离谈判只会助长孤立. January. 20, 2020 08:04. . 据悉，总管朝鲜外交战略的外务相李勇浩已被前祖国和平统一委员会委员长李善权替换。有报道称，虽然朝鲜没有正式公布，但已经向外国驻朝鲜大使馆通报了这一人事安排。军人出身、曾领导“祖国和平统一委员会”主要从事对韩领域工作的李善权，其外交经历几乎是无人知晓。更何况，2018年9月韩朝首脑会谈当时，他曾因不客气地对访问平壤的企业总裁说“冷面吃得下去吗”而遭到非议。分析认为，如果正式任命李善权，这将成为金正恩更加强硬的挑衅和对抗路线的信号。 李善权的登场与朝鲜国务委员会委员长金正恩去年底主持劳动党中央委员会全体会议时阐明的“正面突破战”一脉相承。美国对朝鲜期待的缓和制裁等要求没有做出反应。即将进入连任的美国总统特朗普，相比改善朝美关系，更有可能致力于维持现状。有分析认为，朝鲜认为如果放任这种状况，对朝鲜有利的方式的谈判本身就会变得困难，所以作为威胁说要进一步提高挑衅强度，动用了李善权出任外相的筹码。 美国前国务卿蒂勒森和前国防部长马蒂斯联名在13日《华尔街日报》上刊载的题为《将追究平壤的责任》的投稿中明确表示，“我们愿意继续同朝鲜进行谈判”，但同时也维持了如果朝鲜继续采取挑衅时的军事选择方案。两位部长还特别指出，朝鲜应该表现出带着善意进行谈判的意志。但是，朝鲜却让从第一次朝核危机开始就以渊博的裁军及核知识武装参与谈判的李勇浩退场，等于宣布了不会把核问题当作外交谈判的另一种悬崖外交。 以李善权登场为契机，朝鲜如果宣布脱离无核化协商，必然会招致国际社会的强硬应对。那么，人们会更加担心，这只会拖延谈判时间，并加剧紧张局势。如果朝鲜拒绝无核化协商，采取强硬措施，这只能是招致国际社会孤立的臭招。在这种情况下，如果韩国政府只执着于韩朝合作，可能会误判局势。越是这样，以朝鲜无核化目标为基础的韩美互助越不能出现动摇。

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