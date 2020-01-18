“金鹤范号”国奥队八强战对手约旦. January. 18, 2020 08:50. by 李元洪 bluesky@donga.com. “封锁阿尔-贾布迪埃，并利用好制空权。” 19日晚7时15分，挑战连续九次进军奥运会决赛圈的“金鹤范号”韩国国奥代表队将在泰国兰实的塔姆马萨体育场与约旦队展开亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛(奥运会最终预选赛)8强赛较量。 在最后一场小组赛中，约旦队以1比1战平阿联酋队(UAE)，并以D组第二名的身份进入8强，球队主要以中场球员奥马尔•哈尼•阿尔-贾布迪埃(21岁)的快速突破和传球为中心展开比赛。现效力于塞浦路斯阿福尔FC队的他，之前参与了本届杯赛约旦队所进3球中的2球。在小组赛2比1战胜朝鲜队的比赛中他攻入制胜一球，在与阿联酋队的第三场比赛中，在球队0比1落后的下半场第35分钟又是他挺身而出，助攻队友攻入扳平比分的价值千金的一球。他在左路突破，成功吸引防守队员后，把球传给了从后场跑上来参与突袭的后卫伊哈布•阿里阿尔。阿尔-贾布迪埃制造空间，给插入到该空档的队友送上渗透传球，这种防守反击模式正是约旦队的主要战术。对于韩国队来说，首先要的做就是封锁阿尔-贾布迪埃。此外，在与朝鲜队的比赛中，凭借点球率先攻入一球的前锋巴尼•阿蒂耶、个人技术出色的中场球员雅桑•阿尔奈马特等也是值得警惕的选手。在与韩国队的比赛之前，阿蒂耶接受了亚足联的采访，他说“我很高兴在上帝的帮助下球队成功晋级八强。但是，我们拥有更高的目标”，表达了面对韩国不会轻易让步的意思。 总的来说，约旦队凭借个人技术在瞬间的突破中优势明显，但在整体实力上却比韩国队略逊一筹。特别是球队的主力后卫哈伊夫•阿里阿尔(178厘米)、阿赫马德•海卡尔(176厘米)、哈迪•奥马尔•艾哈迈德(177厘米)、萨阿德•艾哈迈德•阿尔洛桑(179厘米)等人的身高并不高。拥有吴世勋(尚州•193厘米)、赵奎成(安养•188厘米)等高中锋的韩国，可以觊觎制空权。 预计比赛当天气温将达到35度，因此体力也会成为一大变数。金教练通过大面积的轮换，相对地储备了选手们的体力。再加上吴世勋、郑优营(弗赖堡)等在初期多少有些萎靡不振的选手的状态也逐步上升。与吴世勋一同攻入2球的李东俊(釜山)等多种进攻选择也是韩国队的优点。 另外，由朴恒绪教练率领的越南队在D组第3场比赛中以1比2爆冷负于朝鲜队。2平1负(积2分)，以小组第4名的成绩惨遭淘汰的越南队把首次参加奥运会的梦想推迟到了4年后。

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