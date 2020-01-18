与韩国人有着很深渊源的海参崴站，李俊烈士-安重根义士都曾到过那里. January. 18, 2020 08:50. by 海参崴•双城子=安永裴评论员 ojong@donga.com. 从海参崴(符拉迪沃斯托克)市中心中央革命广场步行10分钟就能到达的海参崴站与韩国人有着很深的渊源。1893年随着海参崴和乌苏里斯克(双城子)区间的开通开始使用的该站是世界最长的西伯利亚横断列车(9334公里)的终点站，很有名。另外，这里也是以沿海州(现俄罗斯滨海边疆区)和满洲为舞台展开独立战争的抗日斗士们经常利用的地方。 缘分的开始是在1907年，海牙特使们为参加万国和平会议开启了这段历史。心中怀揣着“把《乙巳条约》(1905年)的不平等和日本帝国主义的侵略相告诉世界”的高宗皇帝的密令和密旨的李相卨和李俊当年5月21日在海参崴站乘坐前往圣彼得堡的列车。半个月后的6月4日，在圣彼得堡会合与李玮钟的特使们抵达荷兰海牙，谴责日本的侵略行径。 1909年10月26日在哈尔滨杀害伊藤博文的安重根义士也利用了该站。安重根于当年2月7日(农历)在俄属韩人早期定居点烟秋下里与12名同志一起伸出无名指，题写了名为“大韩独立”的血书，决定为国捐躯。此后，在海参崴韩人定居点开拓里，安重根一听到伊藤博文要来满洲视察的消息后，就决心暗杀他。这时，开拓里韩人社会指导者崔在亨为安重根提供了一把布朗宁手枪，支援了举事。终于在10月21日上午8点50分，在海参崴站，安重根和同志禹德淳一起，把手枪藏在怀里执行了举事。此外，许多无名的独立斗士也利用海参崴站开展了独立运动。 俄罗斯韩人独立运动史的最后场面也在这里上演。根据1937年斯大林实施的强制迁居韩人的政策，莫名其妙地乘坐火车的韩人散落到了中亚等俄罗斯各地。凤梧洞战役的主角洪范图也在这时被带到了哈萨克斯坦。水原大学教授朴焕表示：“如果说中央革命广场是海参崴的象征，那么海参崴是韩人独立运动的象征。”

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