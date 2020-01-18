影响心灵健康的可吸入颗粒物. January. 18, 2020 09:20. . 2019年过去，2020庚子年已经到来。在过去1年里，韩国国民最关注的环境问题就是可吸入颗粒物。环境保健市民中心的调查资料显示，参与问卷调查的人员中有59%认为可吸入颗粒物是最大的环境问题。政府也把可吸入颗粒物指定为社会灾难，出台了总统直属的国家气候环境会议等，正在忙于制定解决对策。像这样，大家都知道可吸入颗粒物的危险，而且大家都在为了解决可吸入颗粒物问题在一心一意地思考，但有一点被忽略了。那就是可吸入颗粒物会伤害像可吸入颗粒物一样看不见的人心。 英国科学杂志《环境保健观点》去年公布了对可吸入颗粒物等有害空气和忧郁症、自杀等关联性的调查结果。研究以大气污染和精神疾病有关联的假设为前提，实验结果显示，在统计上关联性非常强。针对中国、美国、德国、英国、印度等16个国家从1977年到2017年的40年间的调查结果显示，每立方米增加10微克以上的可吸入颗粒物（PM 2.5），如果暴露1年以上，患忧郁症的危险提高了10%。 国内也有类似的研究结果。首尔大学医院从2002年到2013年，以26万多人为对象进行的研究显示，可吸入颗粒物污染最严重地区的自杀危险率，比污染最少的地区高出4倍左右。特别是免疫力不足的儿童或老人、患有糖尿病或高血压的患者，更应该注意可吸入颗粒物数值。根据研究可吸入颗粒物和糖尿病或高血压相关关系的结果显示，一般情况下，可吸入颗粒物浓度每立方米增加100微克，患抑郁症的风险就会增加1.44倍，但糖尿病或高血压患者的患病率会更高，达到1.83倍。 可吸入颗粒物能攻击我们心灵，认识到这一点的时间还很短，因此我们还不知道确切原因。科学界和医疗界也推测，通过呼吸进入体内的可吸入颗粒物在渗透到血管后会到达大脑，从而引发问题。在这一过程中会引发大脑炎症或神经细胞损伤，血清素荷尔蒙分泌下降等。血清素是治疗我们大脑中烦躁情绪、稳定情绪的神经传达物质，如果缺乏这种物质，患忧郁症的危险就会增加。 精神科医生文耀汉（音译）写的《现在照顾身体吧》中就有“照顾心灵最有效的方法就是照顾身体”的句子。也想起了小时候老师讲的“健康的身体里透着健康的心”的句子。归根结底，为了保持心灵的健康，就要照顾好身体，为了照顾好身体，就要解决眼前的可吸入颗粒物问题。另外，应该形成在心痛的时候不要对此感到羞愧，而应该积极治疗的社会风气。希望在新的一年里，我们全体国民能够审视和解决身边可吸入颗粒物问题，拥有健康的身体和心灵。

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