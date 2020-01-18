“恐龙灭绝的直接原因不是火山爆发，而是小行星撞击”. January. 18, 2020 08:51. by 曹承韩=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 研究结果表明，导致一度支配地球的恐龙消失的最直接原因是小行星撞击。长期以来，科学界一直围绕恐龙灭绝的原因，分成支持“小行星撞击说”和“火山爆发说”的小组，彼此针锋相对。此次研究为平息长期争论提供了最确实的依据，因此备受关注。 美国耶鲁大学地球物理与地质学系教授芬斯利•赫尔领导的研究小组公布了一项国际研究结果，认为恐龙灭绝时期6600万年前发生的火山气体大规模喷发发生在小行星撞击地球20万年前，与集体灭绝无关。相关研究结果17日在国际学术杂志《科学》上公开。 这一时期是中生代白垩纪和新生代古第三纪的边界，不仅恐龙绝迹，75%的陆上生物物种也在此时消失。科学家一直推测，在这一时期发生的小行星撞击引发了急剧的环境变化，并导致集体灭绝。 研究组为了确认火山喷发是否对集体灭种产生了影响，对导致地球变暖的火山气体(二氧化碳)喷发的时期进行了调查。研究小组发现，火山气体是在小行星撞击地球20万年前大规模产生的。他解释说，当时由于火山活动，地球温度上升了2摄氏度，但大多数动物只是转移到温度较低的北极和南极，并没有灭绝。 赫尔教授说：“许多学者推断火山对集体灭种有影响，但我们的结论是小行星撞击是唯一的灭绝原因。”

한국어