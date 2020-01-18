“安倍要谢罪”，日本良心人士的呐喊. January. 18, 2020 08:51. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. “梁金德来了。日本首相安倍晋三应该跪下谢罪。” 17日上午8点半，日本东京外务省门前。响起了谴责日本政府的“劳动挺身队”受害者梁金德老奶奶（91岁）的声音。举着“没有一句谢罪，75年过去了”条幅的50多人，用韩语和日语轮流敦促履行向强制征用受害者赔偿的判决。 该集会每周五在外务省和战犯企业三菱重工业总公司（东京千代田区）举行，集会名称为“星期五行动”。为了日本帝国主义强制征用韩国受害者，日本市民团体会员及律师等人从2007年开始举行该集会，当天迎来了第500次。着眼于“星期三示威”而开始的集会，一直致力于发声要求日本政府向“劳动挺身队”和强制征用劳工受害者道歉和赔偿。 参加当天第500次集会的，不仅有日本全国各地的日本市民团体会员，还有包括梁金德老奶奶在内的韩国市民团体“三菱劳动挺身队光州诉讼辩护团”的20多名成员。集会是以“韩日携手”的形式进行的。 他们向安倍首相和日本外相茂木敏充发送了面谈邀请书，还亲自访问了三菱重工业，转交了敦促对话的书信。强制征用受害者梁老奶奶与战犯企业三菱重工业有关人士见面是10年来的第一次。三菱重工业方面一直以“正在进行法庭诉讼”为由，回避与受害者方面进行面谈。据悉，梁老奶奶在与三菱重工非公开会谈时表示，“75年过去了也没有道歉”，“今年内解决不了，我要向世界宣传我的委屈。” 领导500次集会的日本良心势力中，大部分是70岁以上的高龄人士，他们的健康状况普遍不好。也有因为走不动而坐着轮椅出来的参加者。不顾右翼势力的威胁等诸多困难举行集会的“名古屋三菱重工朝鲜女工团体诉讼援助团体”的共同代表高桥信表示:“韩国市民团体引领了韩国大法院关于强制征用赔偿判决”。同一团体的共同代表寺尾光身说：“希望问题能尽早得到解决，不再举行‘星期五行动’的日子早日到来。”

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