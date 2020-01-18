推进赴朝鲜个别旅游，难道要不惜制造同盟、制裁的裂痕吗？. January. 18, 2020 08:51. . 统一部发言人昨天就美方对韩国政府推进赴朝鲜个别旅游的担忧表示，“对朝政策相当于韩国的主权”，表示将谋求“主导的、独立的南北合作”。这是在正面反驳前一天美国驻韩国大使哈里·哈里哈里斯“要想避免误会，必须与美国政府进行嗟商”的发言。访问美国的外交部韩半岛和平交涉本部长也表示：“基本上，美国的立场是尊重韩国作为主权国家做出的决定。” 进入新年以来，韩国政府计划强力推进允许个别旅游等南北合作事业。文在寅总统通过新年贺词和新年记者会发表单独的南北合作构想后，甚至表现出不介意违反美国等国际社会对朝制裁的氛围。就连总统秘书室室长卢英敏也表示：“个别赴朝访问不会进入联合国对朝鲜的制裁，随时都可以履行”，从中可以读出愿意承受不可避免的争议的急迫感。 韩国政府表示，将考虑即使没有朝鲜当局的邀请函而只有签证也可以通过第三国前往朝鲜旅游的方案，还提出了利用南北联络事务所迅速批准访朝的方案。这样一来，韩国国民就可以通过中国旅行社进行包价的对朝旅游。但是，朝鲜是否会对向韩国国民发放签证做出回应还是未知数。更进一步说，没有有效的安全对策，无法保障金刚山游客被杀事件不会再次发生。 违反对朝制裁的可能性是个需要解决的难题。游客说不定会带去的如同一包包美元的手机产品很大程度上会违反制裁。去年，韩国足球代表队访朝时，带的笔记本电脑也要办理进口制裁豁免。哈里斯也表明了这样的忧虑，无法撇开这些问题予以推进。针对他的直率发言，执政党中发出“他难道是什么朝鲜总督吗”“这不是干涉内政吗”的声音，也属于反应过度。 在韩朝对话中断、朝美谈判停顿的情况下，韩国政府努力拓展独立的活动空间，我们不是不能理解。但是，政府在经过一番思考后得出的，是金正恩政权作为制裁突破口而执着追求的争议的旅游事业。而且，政府还口口声声似乎愿意承受国际社会的忧虑和同盟的裂痕的“主权国家的决定”。正因如此，政府的这种态度才会令人想起总是批评南方“屈从、奴颜婢膝的亲美丑态”的朝鲜的影子吧？

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