美中贸易战达成2000亿美元停火协议. January. 17, 2020 08:43. by 朴湧, 尹完準 parky@donga.com,zeitung@donga.com. 美国总统特朗普当地时间15日在华盛顿白宫与中国副总理刘鹤签署了美中第一阶段贸易协议。2018年3月，特朗普总统签署对中国产进口商品征收500亿美元关税的行政命令后，两国进入贸易战争，22个月后，两国就停战达成协议。 根据当天公开的94页协议文本，中国在今后两年内将在农产品、工业品、服务、能源等领域购买价值2000亿美元（约合232万亿韩元）的美国商品和服务。美国也将把对约1200亿美元中国输美产品征收的关税，从15%下调至7.5%，并暂缓对1560亿美元中国产消费品的附加关税。但美国决定，对2500亿美元规模的中国产进口商品的25%关税将维持到达成第二阶段贸易协议为止。 特朗普总统在当天举行的签字仪式上评价说：“这是一次与中国从未有过的重大步伐。”中国国家主席习近平在刘鹤代读的书信中回应说：“两国协议有利于世界。” 有人指出，虽然此次协议多少缓解了世界经济的不确定性，但中国对国营企业的补贴支付、美国对中国最大通信设备公司华为的制裁等核心争论点仍然存在，这是未完成的协议。在第二阶段贸易协议达成之前，双方的对立和攻防仍将持续。

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