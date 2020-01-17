“99号”柳贤振+“1号”山口俊，MLB球队投手背码首次出现这样的组合. January. 17, 2020 08:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 球衣号码(背码)“99”和“1”相遇，能否创造一个满分赛季？ “韩国怪物”柳贤振(33岁)的新所属球队美国职棒大联盟(MLB)多伦多蓝鸟队迎来了新的日本投手。16日，之前在日本职业棒球(NPB)读卖巨人队中起到王牌作用的山口俊(33岁)在加拿大多伦多罗杰斯中心举行了正式加盟记者招待会。 山口俊从2006年开始进军职业联赛，去年取得15胜4负、平均责任失分2.91、188个脱三振的成绩，带领球队获得了中央联盟冠军。对国内球迷来说，山口俊一点也不陌生，他在去年11月与韩国的决赛上首发出场(1局失3分)。山口俊深有感触地说，“作为MLB中唯一一支加拿大球队，多伦多队对我来说很特别。” 继身背99号球衣的柳贤振之后，山口俊选择1号球衣，两位选手成为MLB史上第一个在一支球队中身穿99号球衣和1号球衣的投手组合。如果把范围扩大到野手的话，这将是第11次。之前柳贤振在球队中首次身穿99号球衣，一度成为话题。99号是加拿大出身，被评为北美冰球联盟(NHL)历史上最伟大的选手的韦恩•格雷茨基的球衣号码。山口俊去年在读卖巨人队效力时，曾身披11号战袍。 虽然同为1987年出生，但两位选手的地位差异很大。柳贤振的王牌作用得到了保障，但是山口俊要通过春季集训展开激烈的先发竞争。另外，《雅虎体育加拿大》指出柳贤振和其他首发球员马特•舒梅克(34岁)的受伤经历，并提出了将山口俊列入首发名单的可能性。

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