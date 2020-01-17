中美达成第一阶段贸易协议，韩国对华出口进入紧急状态. January. 17, 2020 07:41. . 在中美持续近两年的贸易战争中，双方达成第一阶段协议，开始停火。受世界前两大经济大国的争斗影响，一度萎缩不安的全球经济暂时一扫乌云。但是，包括制裁中国华为在内的敏感矛盾移交到了第二阶段，如果再有第一阶段协议的履行过程不顺利，关税战争随时都有可能重启，不确定性依然存在。最令人担忧的是，中国决定追加进口大量美国产品，这将对韩国的对华出口造成巨大打击。 美中15日达成协议，中国将在两年内追加购买价值2000亿美元（约合232万亿韩元）的美国产品。相反，美国决定把对中国产品征收的15%关税下调至7.5%，不再对去年12月计划征收的其他产品征收追加关税。协议中还包含了中国保护知识产权、禁止强迫技术转让、停止人为压低人民币等承诺。 中国决定从美国追加进口的2000亿美元商品，相当于韩国年总出口额的33%。不仅包括农产品，还包括工业产品、能源、服务等多种产品。如果中国的内需量没有大幅增加，那么从其他国家进口的量就会减少。国际货币基金组织去年底在题为《美中贸易协定的副作用》的报告中分析说，如果美中谈判达成妥协，韩国、日本、欧盟等其他国家将遭受打击。如果中国的进口额和以前一样，韩国最多将减少460亿美元（约合53万亿韩元）的出口，国内生产总值（GDP）将减少3%左右。 韩国没有时间因美中贸易矛盾的中断而暗松一口气，对华出口直接受到冲击的可能性加大。强国之间签订的“私下协定”人为地重组了全球贸易体系，对今后经济产生的影响不确定性也增大了。韩国对华出口占总出口的27%。当务之急是实现出口多元化，减少对华贸易依存度，寻找中美贸易的缝隙市场。

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