翻译家达西•帕奎特：“希望《寄生虫》的挑战能打破奥斯卡偏见”. January. 17, 2020 07:41. by 具特敎 kootg@donga.com. “希望电影《寄生虫》的挑战能成为打破美国白人中心倾向强烈的奥斯卡奖偏见的催化剂。” 16日上午，在首尔城北区高丽大学某大厦见到的电影评论家达西•帕奎特(48岁•美国)说一口流利的韩国语。提起奥斯卡奖，他的声音一下子高亢起来。帕奎特担任三天前获得6项奥斯卡金像奖提名的电影《寄生虫》的英文翻译，再次成为热门话题。 他在翻译韩国电影时，被评价为“原汁原味”地表现了韩国情绪。在“首尔大学文件伪造专业，没有这种吗？”的台词中，他把“首尔大学”换成了“牛津大学”，用“ramdong(ramen+udong)”来表现“炸酱乌冬面”，成为话题。 帕奎特说，“就在3个月前，自己根本没有想到寄生虫会入围奥斯卡最佳荣誉—最佳影片奖的最终提名名单。”因为拥有投票权的奥斯卡会员多数是白人，所以主要获奖对象是美国历史故事或以白人为主角的电影。自1929年首次奥斯卡颁奖典礼以来，最佳影片奖获奖作品全都是英文片。 不过，他也表示，“昨天我进入了一个移动资讯平台，发现电影部门里第一个出现的就是《寄生虫》。随着时间的推移，感觉《寄生虫》在美国的人气会越来越高。”此外，他还预测《寄生虫》获得最佳影片奖的可能性为30%。 当天，帕奎特在有870多名外国学生参加的高丽大学国际同系大学(IWC)进行了他所教的“韩国电影和视觉文化”科目的最后一堂课。帕奎特1997年作为高丽大学英语讲师首次来到韩国，在看过许秦豪导演的《八月照相馆》后，就深深迷恋上了韩国电影。从2009年开始，他每年都在高丽大学向外国学生教授韩国电影。 他的课程涉及上世纪60年代的电影《下女》、21世纪的《共同警备区JSA》等不同时代的作品。当记者问帕奎特为什么继续讲课时，他回答说：“即使没去过匈牙利，看匈牙利电影也能很好地理解这个国家。让外国人更容易地了解和接近韩国文化的就是电影。” 16日下午1点最后一场考试开始30分钟前开始，外国学生携带写有“奉俊昊”和“朴赞郁”等电影导演名字的资料，进入教室。上面密密麻麻地写着《共同警备区JSA》、《杀人回忆》等韩国电影的特定场面和导演的执导风格等。来自瑞典的雅各布•米内尔(28岁)说：“教授经常对电影中的韩国社会进行深刻的说明。不是单纯的韩语说得好，而是有着他自己深刻的理解，翻译也很不错。” 与韩国人妻子结婚并在首尔生活的帕奎特计划暂时留在美国。他说：“美国印第安纳大学邀请我从事韩国电影翻译研究。我将于19日离开韩国，进行为期5周的研究后回国。”

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