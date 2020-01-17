三星生物Logics：“今年4月将在美国设立研究所”. January. 17, 2020 07:41. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星生物Logics将于今年4月在美国新设研究所，扩大事业领域。 15日(当地时间)在美国旧金山举行的“JP摩根健康管理会议”上，三星生物Logics表示：“将在旧金山设立委托开发(CDO)•研究开发(R&D)研究所，之后在美国、欧洲、亚洲等地追加设立研究所。” 三星生物Logics制定了今年在CDO领域最少增加18个项目的目标。三星生物Logics从2017年开始开展CDO事业，继转变为委托开发生产(CDMO)企业后，去年又通过委托研究(CRO)、小规模委托生产(sCMO)等扩大了事业领域。 另据参加当天活动的三星生物Logics副社长约翰-林透露，公司在委托生产(CMO)领域具备了世界最大的36.4万升的生产规模。通过并排工业，与竞争对手相比，工厂建设和投产所需的时间也缩短了近40%。约翰-林副社长表示“计划在第3工厂完全运转的2022年左右设立第4工厂”，透露了增设CMO工厂的计划。 三星生物Logics社长金泰汉(照片)表示：“公司去年接到了35项产品标准CMO项目、42项CDO项目、10项CRO项目订单，获得了47项全球制造许可，成为名副其实的跨国生物企业。”

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