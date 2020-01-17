成为海洋传说的船长们. January. 17, 2020 07:42. . 船长没有固定的值班时间。是24小时值班。有空闲的时候做兴趣活动。也有背诵《新东亚》等月刊的船长。他在用餐时间，一字不差地吟诵月刊报道的内容。也有执着地收集特定物品的船长。 偶尔会出现具有天才性、什么都能干的船长，让后辈们胆怯。有好的例子。职业棒球联赛刚开始，人气飙升的时候，有一位多年研究釜山乐天棒球队的船长。他在船上写稿，1990年出版了《必胜战略乐天巨人》一书。被其内容所感动的乐天棒球团请他去当了球队老板。他在2年期间担任球队老板，带领排名垫底的乐天队获得了冠军。之后，他又回到船上当了一名领航员。 20世纪60年代，韩国海洋大学毕业50名航海专业学生和50名机关专业海技师。但是当时并没有他们可以登船的船舶。一位船长出身的海洋大学教授对用公费培养的学生没有工作感到惋惜，做出了以下的决定。他辞去教授职务去了日本。他自己成为船长，开始用一艘日本船载着韩国船员，把他们送到（海外）。这样开始的韩国船员输出在1980年代达到了5万名，年销售额达到了5000亿韩元。如果没有果断放弃教授职务的船长，我国的海运发展将非常困难。 最近中东局势恶化，令人想起一个故事。韩国每天都有一艘大型油轮载着原油进港。大部分是从中东出发的。波斯湾爆发了战争。韩国炼油厂租用船只的船员拒绝进入波斯湾。炼油公司闹翻了。如果这条船不带原油来，就出大事了。于是，他们找到被租用的韩国船只，委托他们运送原油。接到这一命令后，该船船长召集船员们进行了一场演讲。“如果不抱着死的决心进入波斯湾装载原油，我们祖国的产业设施就会停止。一起进去吧。反对的人可以下船。”我们的船员们对此谁也没有反对。船长安全装载原油进入了韩国。 这一次是东海岸其他渔船船长的故事。他升任船长不久，驾驶满载的渔船撞到港口的防波堤上，船沉了。相关船主不得不停了渔业。此后，那名船长成为另一船主的渔船船长。他一年里多次拜访失事船只的船主，向他问好，逢年过节地问候。这是对错误的道歉。船长积累了丰富经验，实现满载梦想的次数也增加了。之后，他以有水德的船长闻名遐迩。后来，他成长为东海岸最棒的船长。 有像这样成为多种传说的船长们。此时此刻，仍有无数船长在海上认真履行职责。因为有他们，所以可以进行贸易，也可以打开电器，水产品也可以上餐桌。

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