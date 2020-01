“得益于电影《波西米亚狂想曲》,我们的粉丝群体越来越年轻化”. January. 17, 2020 07:42. by 林熙允记者 imi@donga.com. “随着电影《波西米亚狂想曲》大获成功,组合似乎达到了另一个水平。”(罗杰•泰勒) “我们可不是死的动物。不仅活着,还和亚当(亚当•兰伯特)一起通过变化和实验不断进化。”(布莱恩•梅) 英国传奇摇滚乐队“皇后(Queen)”来到了韩国。18、19日晚,皇后乐队将在首尔九老区高尺巨蛋体育场举行两场演出。16日在首尔永登浦区康莱德首尔酒店举行记者会的皇后乐队的元老成员布莱恩•梅(73岁•吉他)和罗杰•泰勒(71岁•鼓手)表示,“得益于电影,观众层变得非常年轻,最近看观众席,仿佛时光倒流,有种不太现实的感觉。” 由于已故主唱弗雷迪•默丘里(1946~1991年)的空位,主唱由亚当•兰伯特(38岁)担任。 2014年首次来韩公演时也是同样的编制。从2011年开始和皇后乐队一起合作的兰伯特表示:“作为历史上最优秀的摇滚乐队,和小时候的偶像们站在同一舞台上从一开始就是很大的负担,但现在不是跟着谁(默丘里)的脚步,而是通过音乐本身展开较量,享受每一瞬间。” 年过七旬的梅和泰勒依然以旺盛的演出活动和健康的秘诀给出了不同的答案。 “演出前一个月,我们都会遵循完全素食主义食谱。昨天我在首尔吃了寺庙饮食,对韩国先贤们对健康的慧眼感到惊讶。”(梅) “我只要打鼓就能达到充足的运动量了。呵呵。”(泰勒) 皇后乐队是1970年在伦敦成立的。《Bohemian Rhapsody》《Love of My Life》《We are the Champions》等历史名曲也将在此次首尔演出中呈现。在原成员方面,约翰•迪肯(贝斯吉他)于1997年宣布退出音乐活动。此后贝斯吉他和键盘由其他非正规成员担任。 兰伯特说:“(收录《Bohemian Rhapsody》的)《A Night at the Opera》和(包含《Radio Ga Ga》的)《The Works》,这两张专辑对本次公演的舞台设计产生了很大的影响。”

한국어