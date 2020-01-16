时隔114年的再聚首. January. 16, 2020 07:41. by 美术评论家 . 失恋的伤口，时间可以治疗，但也会留一辈子。挪威画家爱德华·蒙克在三次爱情失败后，一生独身。这幅画是描绘自己和他的最后的恋人、未婚妻图拉·拉尔森的肖像画。作为相爱的恋人，不仅看起来非常忧郁，而且画也分成了纵向分割。他们到底发生了什么事情？ 蒙克第一次见到出身于富裕上流社会的图拉是在1898年，当时他35岁，图拉比他大4岁。一开始，蒙克更加痴迷，但两人的关系很快发生了逆转。女人纠缠，男人的心先降了温。第二年，两人还订了婚，但孟克却疏远了她，说画画需要一个人的时间。实际上，蒙克也把孤独和不安视为工作的动力。就这样，既不见面也不分手的恋人关系持续了数年。1902年夏天，忍无可忍的图拉要求结婚，并威胁要自杀。蒙克被吓得跑去安抚她，但不久，两人的卧室里就发射了子弹。喝得酩酊大醉的蒙克不小心扣动了扳机。这起事故使蒙克左手中指完全无法使用，图拉在事发3周后，遇到比他小9岁的新情人，离开蒙克前往巴黎。她离开后，蒙克产生了背叛感和严重的女性厌恶感。之后，他经常让图拉以蛇蝎美人的负面形象出现在画中。 这幅肖像画也是与图拉分手后绘制的，一幅苍白忧郁的图拉，一张红红的脸看着她的蒙克，以及一个看起来像他另一个自我的男人。蒙克和她完全分开后，这幅画也被撕成两半。此后，画作一直被分类为各自的肖像画。2019年，英国博物馆在举办蒙克特别展时，将两幅画重新张贴并展出。这是双方时隔114年再次聚首。也许墓中的画家很喜欢，但这些爱情的“快乐结局”却是100多年后观众的愿望。

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