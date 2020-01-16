一天不喝咖啡也会头痛和疲劳，我也是咖啡因上瘾？. January. 16, 2020 07:41. by 魏恩智记者 wizi@donga.com. 上班族李某（29岁）的新年目标是摆脱“咖啡上瘾”。上班路上喝一杯外带咖啡，午饭后和公司同事喝一杯咖啡，睡意涌来的下午在办公室习惯性地喝一杯速溶咖啡，不知从什么时候开始，没有咖啡，疲劳就无法消除。李某说：“戒了咖啡后，开始会有头痛，但一周之后反而能睡好觉了。好像反而是工作时间集中度更高了。” 寒冷的天气里，是迫切需要一杯暖暖身子的热咖啡的季节。如今，咖啡早已超越了单纯的个人喜好的层次，成为一种沟通的文化为时已久。其实，一杯咖啡不仅给日常生活带来轻松，还会带来一时的觉醒效果，对学业和职场生活都有帮助。但如果习惯性地喝咖啡，就会对咖啡因上瘾，对健康产生不小的负面影响。 食品医药品安全处建议的成人咖啡因每日摄取标准量最多为400mg。据2018年韩国消费者院调查，韩国国内主要咖啡店出售的一杯美式咖啡（平均303毫升）中含有的咖啡因平均为136毫克。只要早上、午后、傍晚喝一杯美式咖啡，就很容易超过咖啡因每日摄取量。 咖啡因可以刺激中枢神经，使心情变好。另外，还能抑制引起困倦的腺苷作用，刺激神经，提高暂时的背诵能力。但如果每天摄入咖啡因超过500毫克，就会出现异常症状。最具代表性的副作用是，心跳和脉搏增加，血压升高，出现不安，焦虑等症状。芦原乙支大学医院家庭医学科教授权吉永（音）表示：“消化不良等消化系统障碍或频尿症状、耳鸣、手脚发麻等其他症状也有可能发生。” 持续摄取咖啡因会达到医学上的“咖啡因上瘾”。美国精神医学会的精神障碍诊断统计手册（DSM）显示，没有肉体和精神疾病，每天咖啡因摄取量在250毫克以上的人，如果符合以下12种症状中的5种，则怀疑是咖啡因上瘾。标准为：焦躁不安、神经过敏、兴奋、失眠、脸面红潮、小便常干、消化不良等消化器官障碍、没有头绪的思考和语言、肌肉痉挛、注意力不集中、不感疲劳、脉搏加快或不匀等等。 咖啡因戒断现象发生在停止咖啡因摄入后12小时至24小时。如果每天摄取咖啡因超过500毫克的人不喝咖啡，就会出现戒断现象。 虽然很少见，但平时每天坚持喝1至2杯的人也会产生这样的副作用。咖啡因戒断现象最常见的是头痛，同时会出现疲劳、注意力散漫、恶心、肌肉疼痛、抑郁等症状。 不仅是成年人，儿童和青少年也有可能会沉迷于咖啡因上瘾。因为孩子们喜欢的碳酸饮料或巧克力等含有大量的咖啡因。例如，咖啡牛奶（200mL）含有咖啡因约47mg，可乐咖啡（250mL）含有咖啡因23mg，巧克力一个（30g）含有咖啡因16mg。儿童或青少年每天摄取咖啡因的建议量为每公斤体重2.5毫克以下。也就是说，体重10公斤的孩子最好摄取25毫克以下的咖啡因。 权教授警告说：“相比大人，新陈代谢能力差的孩子体内的咖啡因会停留更长时间，因此对头痛、不安、神经过敏等副作用非常脆弱”，“咖啡因成分本身虽然不会抑制其生长，但会妨碍食物中含有的其他钙、铁成分的吸收。” 那么，为了在新的一年里摆脱咖啡因上瘾，应该立即怎么做呢？专家表示，与突然停止摄取咖啡因相比，1至2周内逐渐减少摄取量更好。在减少咖啡的过程中一起喝咖啡因饮料也是很好的方法。喝下去的咖啡最好在最短的时间内喝完，茶包也泡得短一些。平时购买食品时，养成确认咖啡因含量的习惯也是有帮助的。

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