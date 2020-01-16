美国“承认韩国向霍尔木兹派兵也是为防卫费作贡献”. January. 16, 2020 07:42. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、旧金山=常驻记者 尹洙民 lightee@donga.com,soom@donga.com. 据悉，韩美从当地时间14日开始在华盛顿进行为期两天的防卫费分担额磋商，同时美国正在讨论如果韩国参加霍尔木兹海峡派兵等中东地区海洋安保活动，就将其认定为韩国为防卫费作出贡献的方案。 熟悉谈判内容的特朗普政府相关人士当天表示：“美国政府认为，向霍尔木兹海峡派兵是韩国政府为韩美间合作做出的贡献，可以将此反映到防卫费分担额的磋商中。” 对于具体是派兵参加美国主导的国际海洋安保构想（IMSC），还是包括以其他方式进行海洋安保活动或贡献，该人士表示：“今后可能会以各种方式”，“根据韩国决定以何种方式，今后可以进行相关讨论。”接着，他提到了当天在旧金山举行的韩美外长会谈，并补充说：“旧金山的会谈可能会对华盛顿的（防卫费分担额）谈判产生影响。” 据参加会谈的人士透露，当天接连在旧金山举行的韩美、韩美日三国外长会谈中，美国国务卿蓬佩奥强调：“所有国家有必要通过共同努力，为霍尔木兹海峡和中东局势的稳定做出贡献。” 此外，韩国外交部长官康京和在当天的会谈中就文在寅总统在新年记者招待会上表示的韩朝合作表示：“我认为，根据特定的时间点，朝美可以先行动，也可以由韩朝先行动。”相反，美国国务院相关人士在回答“美国之音”关于韩朝合作的提问时表示：“我们正致力于协调，以团结应对朝鲜”，表现出了温差。美国财政部当天宣布对违反联合国对朝制裁决议、帮助派遣海外劳动者的2家朝鲜企业及设施实施制裁。

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